4 июля 2017 года вступают в силу поправки к Обязывающим правилам Даугавпилсской городской думы № 46 " Материальная поддержка Даугавпилсского городского самоуправления незащищенным лицам". Поправки были разработаны , консультируясь с клиентами Учпреждения Даугавпилсского городского самоуправления "Социальная служба", родителями, которые временно выехали за рубеж и вернулись для создания семьи в Даугавпилс.
Способствуя возврату в Даугавпилс уехавших за рубеж и созданию молодых семей, а также поддерживая участников Второй мировой и Афганской войны, изменения расширяют круг получателей материальной поддержки самоуправления.
В соответствии с изменениями:
для получения поддержки в случае рождения ребенка (300 евро на каждого родившегося ребенка) в срок девять месяцев включается период времени, когда место жительства заявителя было зарегистрировано за рубежом;
увеличена материальная поддержка политически репрессированным, жертвам коммунистического и нацистского режимов, введена поддержка участникам Второй мировой Афганской войн . Размер поддержки указанным категориям населения Даугавпилс -100 евро в год.
Поддержка предоставляется на основании заявления лиц из упомянутых категорий .
В соответствии с изменениями:
для получения поддержки в случае рождения ребенка (300 евро на каждого родившегося ребенка) в срок девять месяцев включается период времени, когда место жительства заявителя было зарегистрировано за рубежом;
увеличена материальная поддержка политически репрессированным, жертвам коммунистического и нацистского режимов, введена поддержка участникам Второй мировой Афганской войн . Размер поддержки указанным категориям населения Даугавпилс -100 евро в год.
Поддержка предоставляется на основании заявления лиц из упомянутых категорий .
Так что не нужно тут объеденный плагиат кидать людям и снова их обманывать. Добродеятели хреновы
Способствовать прекращению оттока жителей из города, не возможно решить без очень серьёзных инвестиций (десятки а то и сотни миллионов евро), но и это ещё не панацея, ибо в отдельном городе решать такие проблемы, нельзя по определению.
Хватит врать людям, совесть то имейте.
Правительство неоднократно выделяло много миллионные средства в попытке вернуть людей в Латвию, - нужно ли напоминать, сколько вернулось из-за границы?
Просто есть реалии, с которыми надо считаться, к примеру с такими, что эта задача вообще не уровня мэрии отдельного города. А попытки заигрывать с первых дней, с электоратом города, выглядит убого и ни чего доброго, в будущем, принести не могут.
Люди не любят, когда им обещают и не выполняют обещанного. А кукловодам, тоже не нужны люди во власти, которые заврались и "за-обещались" в край.