4 июля 2017 года вступают в силу поправки к Обязывающим правилам Даугавпилсской городской думы № 46 " Материальная поддержка Даугавпилсского городского самоуправления незащищенным лицам". Поправки были разработаны , консультируясь с клиентами Учпреждения Даугавпилсского городского самоуправления "Социальная служба", родителями, которые временно выехали за рубеж и вернулись для создания семьи в Даугавпилс.

Способствуя возврату в Даугавпилс уехавших за рубеж и созданию молодых семей, а также поддерживая участников Второй мировой и Афганской войны, изменения расширяют круг получателей материальной поддержки самоуправления.



В соответствии с изменениями:



для получения поддержки в случае рождения ребенка (300 евро на каждого родившегося ребенка) в срок девять месяцев включается период времени, когда место жительства заявителя было зарегистрировано за рубежом;



увеличена материальная поддержка политически репрессированным, жертвам коммунистического и нацистского режимов, введена поддержка участникам Второй мировой Афганской войн . Размер поддержки указанным категориям населения Даугавпилс -100 евро в год.



Поддержка предоставляется на основании заявления лиц из упомянутых категорий .