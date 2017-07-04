В первые дни своей работы новый состав городской Думы столкнулся с рядом проблем, финансовых прежде всего. Потребность в деньгах испытывают многие организации, включая спортивные. О том, что городское общество «Спидвей гран-при Латвия» находится в практически тупиковой финансовой ситуации руководители Даугавпилсской думы не знали. На переговорах с руководством клуба обсуждалась по сути дальнейшая судьба одного из самых популярных и зрелищных видов спорта.

По словам Валерия Шидловского содержание стадиона, взрослой и юниорской команд, технического парка ежегодно обходится в 650-700 тысяч евро. Самоуправление выделяет 250 тысяч в год, недостающую сумму добирают за счёт билетов и спонсорской помощи. Однако обеспечить финансирование в необходимом объёме не удаётся. Отсюда накопленные долги, которые переходят из года в год. Самая большая задолженность по зарплате спортсменов. Дело осложняется тем, что у самого самоуправления лишних денег сегодня нет. Как отметил господин Эйгим, резервный фонд составляет всего 18 000 евро. Под угрозой срыва участие наших гонщиков в июльских соревнованиях. Тем не менее самоуправление готово совместными усилиями справляться с проблемой.



В этом сезоне наша команда «Локомотив» среди 8-ми польских команд занимает третье место в 1-й Польской лиге, а сборная юниоров – 1 место в своей группе среди 7-ми команд Польской юниорской лиги. Переход во вторую лигу возможен, но он чреват потерей болельщиков и уровня выступлений, а терять высокую планку тоже нежелательно. По мнению сторон, сейчас главное оплатить долги до конца октября.



На ближайшие дни запланированы дополнительные встречи и консультации.