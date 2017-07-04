Чтобы показать, что есть общего, различного и объединяющего в культурных традициях различных народов, а также проинформировать проживающих в Латвии иностранцев о доступных для них информационных ресурсах по интеграции, 7 июля этого года с 16:00 до 20:00 в парке Дубровина, в Даугавпилсе, состоится Информационный день!
В его рамках у каждого участника будет возможность в неформальной атмосфере встретиться с людьми разных национальностей и получить практическую информацию о возможностях интеграции в Латвии.
С 16:00 до 20:00 прими участие в творческих Информационных мастерских
Превосходная возможность лично встретиться с представителями различных
национальных организаций – белорусского, немского, татарского,
башкирского, польского, еврейского, украинского и других народов.
С 16:00 до 20.00 узнай о возможностях работы в Латвии – в Карусели вакансий
Возможность в неформальной атмосфере узнать о возможностях
образования, работы и бизнеса в Латвии для иностранцев.
С 18:00 до 20:00 Концерт "Белорусская купала"
Будут участвовать белорусские творческие коллективы из Латвии, а также
гости из Белоруссии - организует Центр белорусский культуры
Даугавпилса.
На протяжении всего дня:
Возможность лично получить бесплатные консультации по социальным и юридическим вопросам от профессиональных юристов/ консультантов общества «Убежище «Надежный дом»»
Приглашаем всех желающих – вход свободный!
Информационный день проводят общества «Убежище «Надежный дом»» и «Платформа сотрудничества» в рамках проекта «Информационный центр для иммигрантов». Его цель – показать, что есть общего, различного и объединяющего в культурных традициях различных народов, а также способствовать межнациональной интеграции.
Следите за информацией также на сайте www.integration.lv!
С 16:00 до 20:00 прими участие в творческих Информационных мастерских
Превосходная возможность лично встретиться с представителями различных
национальных организаций – белорусского, немского, татарского,
башкирского, польского, еврейского, украинского и других народов.
С 16:00 до 20.00 узнай о возможностях работы в Латвии – в Карусели вакансий
Возможность в неформальной атмосфере узнать о возможностях
образования, работы и бизнеса в Латвии для иностранцев.
С 18:00 до 20:00 Концерт "Белорусская купала"
Будут участвовать белорусские творческие коллективы из Латвии, а также
гости из Белоруссии - организует Центр белорусский культуры
Даугавпилса.
На протяжении всего дня:
Возможность лично получить бесплатные консультации по социальным и юридическим вопросам от профессиональных юристов/ консультантов общества «Убежище «Надежный дом»»
Приглашаем всех желающих – вход свободный!
Информационный день проводят общества «Убежище «Надежный дом»» и «Платформа сотрудничества» в рамках проекта «Информационный центр для иммигрантов». Его цель – показать, что есть общего, различного и объединяющего в культурных традициях различных народов, а также способствовать межнациональной интеграции.
Следите за информацией также на сайте www.integration.lv!