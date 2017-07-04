Чтобы показать, что есть общего, различного и объединяющего в культурных традициях различных народов, а также проинформировать проживающих в Латвии иностранцев о доступных для них информационных ресурсах по интеграции, 7 июля этого года с 16:00 до 20:00 в парке Дубровина, в Даугавпилсе, состоится Информационный день!

В его рамках у каждого участника будет возможность в неформальной атмосфере встретиться с людьми разных национальностей и получить практическую информацию о возможностях интеграции в Латвии.



С 16:00 до 20:00 прими участие в творческих Информационных мастерских

Превосходная возможность лично встретиться с представителями различных

национальных организаций – белорусского, немского, татарского,

башкирского, польского, еврейского, украинского и других народов.



С 16:00 до 20.00 узнай о возможностях работы в Латвии – в Карусели вакансий

Возможность в неформальной атмосфере узнать о возможностях

образования, работы и бизнеса в Латвии для иностранцев.



С 18:00 до 20:00 Концерт "Белорусская купала"

Будут участвовать белорусские творческие коллективы из Латвии, а также

гости из Белоруссии - организует Центр белорусский культуры

Даугавпилса.



На протяжении всего дня:

Возможность лично получить бесплатные консультации по социальным и юридическим вопросам от профессиональных юристов/ консультантов общества «Убежище «Надежный дом»»



Приглашаем всех желающих – вход свободный!



Информационный день проводят общества «Убежище «Надежный дом»» и «Платформа сотрудничества» в рамках проекта «Информационный центр для иммигрантов». Его цель – показать, что есть общего, различного и объединяющего в культурных традициях различных народов, а также способствовать межнациональной интеграции.



Следите за информацией также на сайте www.integration.lv!