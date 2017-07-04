Депутат Даугавпилсской думы решил пожертвовать свою первую зарплату в качестве народного избранника церкви.

На своей странице в сети facebook.com он написал следующее: "обнаружил, что мне уже начислена зарплата за июнь за работу в городской думе. Был очень удивлён, потому что первое заседание, в котором я участвовал, состоялось только 26 июня, до этого я находился в отпуске, да и новый состав Думы не собирался до прошлого понедельника.



Поскольку у нас в бизнесе так не принято получать деньги за не предоставленные услуги, решил всю первую, начисленную мне зарплату, перевести на счёт православной церкви в Московском в Вышковской волости, которой требуется срочный ремонт. Как раз сегодня встречались с епископом Даугавпилсским и Резекненским Александром, а также с благочинным Даугавпилсского округа протоиереем Дионисием, которые и рассказали нам о насущных проблемах. На встрече было решено создать при думе совет всех религиозных конфессий, который будет рассматривать и решать проблемы церкви и паствы.



Призываю также всех неравнодушных людей помочь кто, чем может и собрать деньги на ремонт этого уникального храма.".



Напомним, что вчера состоялась встреча с представителями духовенства, на которой гости выразили надежду на то, что самоуправление будет оказывать поддержку религиозным конфессиям города.