Сегодня, 3 июня, мэр Даугавпилса А. Элксниньш встретился с епископом Даугавпилсским и Резекненским Александром и деканом Даугавпилсского округа отцом Дионисием. Новому мэру гости вручили икону „Ļauno siržu mīkstinātāja” с пожеланиями благополучия, а также подарили розы как символ чистоты и служения Богу и людям. В ходе разговора стороны пришли к мнению, что несмотря на разделение, им нужно вместе решать актуальные моральные и социальные проблемы.

Епископ Александр рассказал о реконструкции фасада Борисоглебского храма и работе над созданием духовного центра. Он выразил надежде на то, что самоуправление поддержит проекты церкви.



В свою очередь мэр Элксниньш предложил восстановить консультативный совет. Духовенство эту идею поддержало.