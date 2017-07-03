Новый мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш рассказал о закулисных традициях передачи власти от прежнего руководства к новому. По его словам, вместо 10 миллионов в резервном фонде города, в нем оказалось всего 17 тысяч евро. Остальные просто пропали. По всей видимости, Элксниньш намерен провести не только серьезную "чистку" кадров в муниципалитете, но и пересмотреть заключенные прежним руководством думы договора на вывоз мусора и прочие услуги.

"Передача власти - это исключительно важный период, когда город не должен остаться без управления ни на один день, минуту, так как экономические и социальные проблемы не сделают "паузу", - рассказывает Элксниньш о первом дне работы в facebook. - В теории, "гладкая" передача власти является важнейшей задачей уходящего руководства в процессе которого передаются не просто обязанности, делопроизводства, а бухгалтерия, банковские счета, аккаунты в социальных сетях (если такие есть) и тд.. Да и прежнее руководство в этой традиции заслуживает уважительных проводов, например - на вертолете в свой загородный дом (Трамп так проводил Обаму) или на поезд (Эйзенхауэр так проводил Трумэна). Конечно в революциях проводы обычно более радикальные.

Вот узнал, что в Даугавпилсе такой традиции нет. Власть в один миг просто поменялась, предыдущая помахала рукой, собрала вещи (что успели) и кинула все обязанности у твоего порога.

И в один момент стоишь у кабинета мэра, на табличке которого твоя фамилия. На счётах остаток в - 17 тысяч. Рядом десяток чиновников желающих увидеть твою подпись на десятках документов, каждый из которых достоин тщательного исследования.

Захожу в кабинет и нахожу портативный компьютер с заклеенным "объективом камеры", почему-то закупочные документы с помарками в принтере и смотря на ключ от сейфа думаешь - а стоит ли его вообще открывать?"

Далее мэр Даугавпилса рассказывает местному каналу tv.gorod.lv, что в первый день новое руководство думы увидело полное несоответствие того, что говорилось в публичном пространстве. "Оказалось, что никаких 10 миллионов евро в резервном фонде, о котором говорило прежнее руководство городом, просто нет, - говорит он. - Есть резервный фонд, в котором на начало года было 700 тысяч евро - эти деньги должны были уйти на нужды города, но они были потрачены на предвыборную кампанию предыдущего руководства. Осталось 17 тысяч евро. Это касается и всех тарифов - на тепло, на вывоз бытовых отходов. Теперь я буду требовать, чтобы все руководители структурных единиц думы говорили только правду".

Напомним, на прошлой неделе Элксниньш подписал распоряжение об отстранении начальника муниципальной полиции города Владимира Гудаковского от выполнения служебных обязанностей на три месяца. В последние дни дума получила четыре жалобы на работу муниципальной полиции и возможные нарушения в работе ее начальника Гудаковского. С учетом того, что эти нарушения могут быть серьезными и начальник муниципальной полиции может повлиять на подчиненных, что может помешать объективному выяснению обстоятельств, решено временно отстранить его от выполнения служебных обязанностей.

Сейчас Элксниньш всерьез взялся за предприятие Clean R, которое оказывает городу услуги по вывозу мусора. Он обратился к жителям с просьбой фиксировать стихийные свалки в городе, присылать свои фотографии лично ему и вызывать на конкретный адрес муниципальную полицию для фиксации нарушения.

"Ещё в понедельник я дал указания удостовериться всем учреждениям и предприятиям самоуправления - а были ли жалобы ?! - пишет мэр. - Ведь нет протоколов ! И предоставить мне все полученные претензии на Clean R от жителей города! Оказывается, что количество жалоб жителей (официальные письма, электронные мейлы, звонки в УКХ, ПЖКХ и муниципальную полицию - превышают тысячу зафиксированных фактов. При этом - ни одного протокола на Clean R! При этом в случае лишь двух нарушений город получил бы право данного оператора поменять на другого или передать функцию предприятию самоуправления".