В течение минувшей недели на портале nasha.lv проходил опрос наших читателей на тему безопасности дорог. Мы попытались выяснить, что, по мнению людей, сделало бы наши дороги более безопасными.

Как оказалось, большинство, 66%, считают, что хватило бы качественного ремонта и ограждений в потенциально опасных местах. 26% выступили "за" увеличение штрафов и ужесточение наказаний. Еще 4% придерживаются мнения, что необходимо увеличить количество фоторадаров и патрулей на дорогах, а 2% респондентов уверены, что социальная реклама в СМИ на тему безопасности на дорогах тоже весьма и весьма действенна.