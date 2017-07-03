Только до 4 июля, Государственное агентство занятости принимает от работодателей заявки на подготовку необходимых им кадров. Предприниматели могут сообщить, специалисты каких профессий им необходимы в ближайшем будущем, сообщает Latvijas radio.

Обучение зарегистрированного в агентстве безработного – бесплатное и длится 6 месяцев. Предприниматель может сам себе подготовить через это ведомство нужного работника, если софинансирует 50% стоимости обучения. Остальные 50% - государственная дотация.



По словам представителя этого проекта Эдите Братки, работодатели достаточно активно участвуют в программе и сообщают, какие именно работники им требуются. Все сведения о программе доступны на сайте агентства в разделе «Работодателям (Darba devējiem), и там же можно найти и заполнить готовую форму заявки.



По словам Братки, за 5 месяцев текущего года поступило 82 заявления от предпринимателей. В проекте принимают участие 133 безработных, сейчас их учат 59 различным профессиям, таким как телефонист, оператор пилорамы, повар, обойщик мебели и многие другие. В основном такое предложение Госагентства занятости интересует небольшие предприятия, отметила его представитель.