В эти дни в Краславе широко отмечается юбилей красивейшей католической церкви Св. Людовика. Празднуют почти целую неделю, сообщает Латгальская студия Latvijas radio.

Отдаленный приграничный город Латвии стал центром притяжения артистов, ученых и священнослужителей. Здесь идут многие мероприятия в честь годовщины храма, в том числе организована международная научная конференция. Со среды в церкви звучат концерты духовной музыки. А завершится большой праздник визитом епископа резекненско-аглонского Яниса Булиса.



Храм объявлен памятником культуры государственного значения. Он стоит в самом сердце города, на одноименной площади, и представляет собой великолепный образец позднего барокко в Латгалии. Церковь популярна у паломников – в ней хранятся реликвии свщмч. Доната. При храме работает и семинария – некогда первое в Латвии высшее учебное заведение.



Строили помпезное здание графы Платтеры – с 1755 по 1767 год. Внутри, на хорах, помещены их портреты. Поскольку церковь была задумана как кафедральная, в ней несколько алтарей (однако в итоге она кафедральной не стала, престол епископа был в другом месте). И хотя храм св. Людовика так и остался лишь общинным, он являлся заметным духовным центром.



Теперь здесь общаются на конференции представители общины, Краславского музея истории и искусства, посольства Польши в Латвии. По словам директора музея Валдемара Гекиша, за эти 250 лет немало досталось не только самому зданию, но и прихожанам – нужно донести до молодого поколения память о былых событиях.



В саду при церкви играет музыка барокко, открыто несколько выставок, где представлены ранее неизвестные публике экспонаты, такие как рукописный молитвослов 1759 года на латгальском, а также литургическое облачение священников, бывшее в ходу в XVIII-XIX веке.



Чье это культурное наследие, спорят порой и итальянцы, и поляки: архитектором храма являлся Антонио Поракко, расписывал его Филиппо Кастальди – а вот меценаты графы Платтеры, на чьи средства создавалась вся эта красота, сами были родом из Польши, рассказал священник местной общины Эдуард Воронецкий.



К юбилею в храме открылся после реконструкции великолепный центральный алтарь, украшенный картиной польских мастеров живописи XIX в. «Святой Людовик отправляется в крестовый поход» и фреской, относящейся к XVIII в. Помощь в реставрации храма оказало правительство Польши – она длится свыше 12 лет и уже обошлась более чем в 200 тыс. евро. Когда завершится праздник – здесь начнутся фасадные работы.

