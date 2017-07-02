С 1 июля немного выросли тарифы на природный газ для домохозяйств, которые используют его как топливо, свидетельствует объявление компании «Латвияс газе» (ЛГ) в официальном издании «Латвияс вестнесис».
Как сообщает ЛГ, с 1 июля по 31 декабря этого года к домашним хозяйствам будут применяться дифференцированные конечные тарифы на газ, которые соответствуют цене продажи природного газа 192,09 евро за 1000 кубометров или 18,23 евро за 1000 киловатт-часов (кВт/ч).
В настоящее время к домашним хозяйствам применяется тариф, который соответствует самой низкой цене продажи природного газа - 178,86 евро за 1000 кубометров или 16,88 евро за кВт/ч.
С июля, если потребление газа домохозяйством составляет до 500 кубометров или 5,269 кВт/ч в год, тариф на его использование в качестве топлива (включая акцизный налог и налог на добавленную стоимость) составит 0,71 евро за кубометр или 0,068 евро за кВт/ч, что составляет прирост более чем на 2%.
В свою очередь для домохозяйств с потреблением от 500 до 25 000 кубометров или от 5,629 до 263,450 кВт/ч в год тариф составит 0,42 евро за кубометр или 0,04 евро за кВт/ч, что составляет прирост более чем на 4%.
Как сообщалось, с 3 апреля в Латвии действует открытый рынок газа. Юридическим лицам до 15 июня этого года необходимо выбрать поставщика природного газа и заключить с ним новый договор. Если такой договор не будет заключен, до 1 июля 2017 года юридические лица будут получать природный газ от действующего поставщика по действующим в настоящее время дифференцированным конечным тарифам, а после 1 июля - по установленной Комиссией по регулированию общественных услуг (КРОУ) цене в рамках последней гарантированной поставки плюс 20%.
Домашним хозяйствам необязательно выбирать нового поставщика или покупать природный газ по рыночной цене. Если домохозяйства продолжат покупать газ у имеющегося поставщика, они как связанные потребители будут получать его по установленной КРОУ цене. Поставлять природный газ связанным потребителям по регулируемой цене ЛГ обязано до 2019 года.
С июля, если потребление газа домохозяйством составляет до 500 кубометров или 5,269 кВт/ч в год, тариф на его использование в качестве топлива (включая акцизный налог и налог на добавленную стоимость) составит 0,71 евро за кубометр или 0,068 евро за кВт/ч, что составляет прирост более чем на 2%.
В свою очередь для домохозяйств с потреблением от 500 до 25 000 кубометров или от 5,629 до 263,450 кВт/ч в год тариф составит 0,42 евро за кубометр или 0,04 евро за кВт/ч, что составляет прирост более чем на 4%.
Как сообщалось, с 3 апреля в Латвии действует открытый рынок газа. Юридическим лицам до 15 июня этого года необходимо выбрать поставщика природного газа и заключить с ним новый договор. Если такой договор не будет заключен, до 1 июля 2017 года юридические лица будут получать природный газ от действующего поставщика по действующим в настоящее время дифференцированным конечным тарифам, а после 1 июля - по установленной Комиссией по регулированию общественных услуг (КРОУ) цене в рамках последней гарантированной поставки плюс 20%.
Домашним хозяйствам необязательно выбирать нового поставщика или покупать природный газ по рыночной цене. Если домохозяйства продолжат покупать газ у имеющегося поставщика, они как связанные потребители будут получать его по установленной КРОУ цене. Поставлять природный газ связанным потребителям по регулируемой цене ЛГ обязано до 2019 года.
Открытый "рынок" уже ведёт себя странно, что же будет дальше, когда местечковые дилеры, войдут во вкус? Наше государство, могло бы сохранить закупочную цену на газ + расходы по обслуживанию и минимальную прибыль, - но это, если бы была монополия на реализацию газа у государства, которое жители страны, содержат его на свои налоги. Да где там, надо и самим пару кормушек создать, да и требования Евросоюза, со счетов не сбросишь.
Вот так и живём, - нашим чинушам приказали и они выполнили, а то-что подобное решение, ударит по огромной массе жителей страны, им видимо по барабану, главное отчитаться.
Открытый "рынок" уже ведёт себя странно, что же будет дальше, когда местечковые дилеры, войдут во вкус? Наше государство, могло бы сохранить закупочную цену на газ + расходы по обслуживанию и минимальную прибыль, - но это, если бы была монополия на реализацию газа у государства, которое жители страны, содержат его на свои налоги. Да где там, надо и самим пару кормушек создать, да и требования Евросоюза, со счетов не сбросишь.
Вот так и живём, - нашим чинушам приказали и они выполнили, а то-что подобное решение, ударит по огромной массе жителей страны, им видимо по барабану, главное отчитаться.
Ты это всё пишешь, 13 летнему мальчугану, мерзавка ты не проходимая.
И чего тут только нет, от приказов, что надо делать, до примитивного оскорбления. Вот и представьте, что будут за дети у такой мерзости, - швондеры плодятся не по своей воле, их рожают и воспитывают, вот такие ублюдочные самки. Но и это не самое паскудное, - такие твари ни чего не знают, ни чего не умеют и не хотят, - а потом мы удивляемся, что к власти приходят Элкстиньши и Эйгимы, - они востребованы вот такой мерзостью, именно по этому и могут быть у власти.
А тебе женщина, надо следить за своим языком, ибо в противном случаи, можно основательно влететь в разборки с моими родителями, которые на раз могут подать иск, за оскорбления и не цензурные измышления в адрес не совершеннолетнего. Вкури и сдуйся. (на всякий случай, скриншот я сделал)
И,чуть что,прячется за спиной отца
Ты это всё пишешь, 13 летнему мальчугану, мерзавка ты не проходимая.
И чего тут только нет, от приказов, что надо делать, до примитивного оскорбления. Вот и представьте, что будут за дети у такой мерзости, - швондеры плодятся не по своей воле, их рожают и воспитывают, вот такие ублюдочные самки. Но и это не самое паскудное, - такие твари ни чего не знают, ни чего не умеют и не хотят, - а потом мы удивляемся, что к власти приходят Элкстиньши и Эйгимы, - они востребованы вот такой мерзостью, именно по этому и могут быть у власти.
А тебе женщина, надо следить за своим языком, ибо в противном случаи, можно основательно влететь в разборки с моими родителями, которые на раз могут подать иск, за оскорбления и не цензурные измышления в адрес не совершеннолетнего. Вкури и сдуйся. (на всякий случай, скриншот я сделал)
Ты это всё пишешь, 13 летнему мальчугану, мерзавка ты не проходимая.
И чего тут только нет, от приказов, что надо делать, до примитивного оскорбления. Вот и представьте, что будут за дети у такой мерзости, - швондеры плодятся не по своей воле, их рожают и воспитывают, вот такие ублюдочные самки. Но и это не самое паскудное, - такие твари ни чего не знают, ни чего не умеют и не хотят, - а потом мы удивляемся, что к власти приходят Элкстиньши и Эйгимы, - они востребованы вот такой мерзостью, именно по этому и могут быть у власти.
А тебе женщина, надо следить за своим языком, ибо в противном случаи, можно основательно влететь в разборки с моими родителями, которые на раз могут подать иск, за оскорбления и не цензурные измышления в адрес не совершеннолетнего. Вкури и сдуйся. (на всякий случай, скриншот я сделал)
И,чуть что,прячется за спиной отца
А относительно моего участия и высказываний на форумах, то закон не запрещает этого делать и нет установленного возрастного ценза.
Я ответил? )
Я уже научился терпеть не только проблемы малолетства, но и извлекать из этого выгоду. Считаю это верным да данном этапе, - ибо взрослые вправе распоряжаться своей судьбой и имеют карт-бланш на законные поступки, любой же не совершеннолетний, лишён такой возможности, вот мы и компенсируем данный минус, доступными средствами.
Претензии есть? )
А относительно моего участия и высказываний на форумах, то закон не запрещает этого делать и нет установленного возрастного ценза.
Я ответил? )