С 1 июля немного выросли тарифы на природный газ для домохозяйств, которые используют его как топливо, свидетельствует объявление компании «Латвияс газе» (ЛГ) в официальном издании «Латвияс вестнесис».

Как сообщает ЛГ, с 1 июля по 31 декабря этого года к домашним хозяйствам будут применяться дифференцированные конечные тарифы на газ, которые соответствуют цене продажи природного газа 192,09 евро за 1000 кубометров или 18,23 евро за 1000 киловатт-часов (кВт/ч).