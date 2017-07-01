Новое руководство города с вступлением в должность начало активно перенимать дела после предыдущего состава думы. В частности новый мэр А. Элксниньш посетил предприятие ЖКХ в Даугавпилсе.

Как пояснил председатель думы, руководитель предприятия на данный момент находится в отпуске. Однако это не мешает провести на предприятии ревизию, которая, по словам мэра, уже начата. Рассматриваются в частности схемы ремонта муниципальных квартир. Выясняется, где, как и для кого из "своих" делали окна и двери, как и кому продавали и т.д.



Еще одним наболевшим вопросом является тариф ПЖКХ, которому тоже планируется уделить внимание. Предприятие должно предоставить план по снижению тарифа (возможно, за счет реорганизации и пересмотра функций).