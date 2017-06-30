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В ДАУГАВПИЛСЕ
Мэр Андрей Элксниньш в программе Диалог с городом
(9)
30.06.2017 14:45 | Автор: nasha.lv
Фото: Alise Plus
30 июня в прямом эфире радио Alise Plus прошла программа "Диалог с городом" с участием мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша.
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Комментарии
(0-10/9)
шщ
30.06.2017 15:05
2
2
Про бесплатный проезд лучше не надо, город маленький, можно пешком проитй. Лучше дворы заасфальтируйте.
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anonim
30.06.2017 15:30
1
0
da,dvori-strhnie,v pervomajskom poliklinika-kodga,budet.
Ответить
Школьник
30.06.2017 15:56
1
7
Куда смотрит языковая комиссия, что должностное лицо, так называемый в народе "мэр" по-русски на радио говорит?
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ops...
30.06.2017 15:57
0
0
traNvajev, govorish...
Ответить
Барк
30.06.2017 15:58
2
7
Элкстишь когда улыбается, то выглядит так, как будто ему только-что, кто то въехал с правой по челюсти.
"Симметричный" однако, у вас ныне мэр. ))
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Барку
30.06.2017 16:04
3
1
Ты то конечно красавец с голливудской улыбкой!
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горожанин
30.06.2017 16:09
3
0
Диалог хороший , но время эфира очень ограниченно .
Предложил бы сделать прямой эфир раз-два в месяц часа на 2 .
И реально в течении этого времени принимать звонки от реальных горожан .
Это будет действительно диалог с горожанами .
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Барк
30.06.2017 16:09
1
3
Барку
30.06.2017 16:04
Ты то конечно красавец с голливудской улыбкой!
"Я-то" со своей харей, не лузу в мэры, меня и собственные мозги, не плохо кормят. )
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5
30.06.2017 17:00
0
0
Опять лапша. Не надоело без дела вокруг бегать и трендеть ?
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"Симметричный" однако, у вас ныне мэр. ))
Предложил бы сделать прямой эфир раз-два в месяц часа на 2 .
И реально в течении этого времени принимать звонки от реальных горожан .
Это будет действительно диалог с горожанами .