30 июня состоялось внеочередное заседание комитета по вопросам образования и культуры, в ходе которого были избраны председатель комитета и его заместитель.

Согласно правилам, председатель комитета и его заместитель не могут занимать должности руководителя в муниципальных учреждениях или их структурных подразделениях. В итоге среди членов комитета на должость руководителя была выбрана Ливия Янковска, а ее заместителем стал Анатолий Гржибовский.



Напомним, что Г-жа Янковска имеет богатый опыт работы в думе. На выборах в Думу в марте 2001 года она шла в списке партии Латгалес Гайсма, став депутатом, оставила пост директора гимназии, была назначена вице-мэром при Рихарде Эйгиме. На выборах в 2005 году избрана депутатом Думы. Депутат на выборах 2009 года. Назначена первым вице-мэром. Некоторое время была исполняющая обязанности мэра города. 24 марта 2011 года снова избрана вице-мэром города. На минувших выборах в самоуправление в этом году снова прошла в думу (от партии "Наша партия"), и стала вице-мэром.