С 24 июня по 2 июля в Могилеве (Беларусь) проходит XXII Международный фестиваль духовной музыки «Магутны Божа». Участвовать в этом событие получили приглашение коллективы Даугавпилсского ЦЛК камерный оркестр под управлением А. Брока и смешанный хор «Даугава» (рук. Евгений Устинсков).
Сотрудничество с белорусскими коллегами происходит в этом году второй раз – в январе на Даугавпилсском фестивале «Серебряные колокола» было осуществлено совместное премьерное исполнение кантат «Agnus Dei» (комопозитор Ренатс Цвечковскис) и «DNP» (композитор Евгений Устинсков). В Могилеве эти кантаты прозвучат вновь в совместном исполнении латышских, белорусских и украинских музыкантов. Сольные партии будут исполнять студент Даугавпилсского университета Сандис Улпе и заслуженная артистка Украины Елена Ширяева. Концерт состоится 2 июля в костеле Успения Пресвятой Девы Марии. Помимо кантат на концерте в исполнении даугавпилсских коллективов также прозвучит латышская и европейская духовная музыка.
Следует отметить, что ранее Даугавпилсский хор «Даугава» становился обладателем Гран При Могилевского фестиваля «Магутны Божа».
Следует отметить, что ранее Даугавпилсский хор «Даугава» становился обладателем Гран При Могилевского фестиваля «Магутны Божа».