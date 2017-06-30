29 июня состоялась встреча председателя Даугавпилсской думы Андрея Элксниньша с руководителем Ассоциации больших городов Латвии Виктором Валайнисом, в ходе которой обсуждалось дальнейшее сотрудничество между Ассоциацией и самоуправлением.

В. Валайнис представил о план работы до июля 2018 года, а также информировал, что в следующем году Даугавпилс станет председательствующим городом Ассоциации, а мэр Даугавпилса займет должность президента Ассоциации.



Как отметил В. Валайнис, во время встречи речь шла о том, как ассоциация сможет помочь Даугавпилсу в реализации проектов и общих планах на следующий год:



«С председателем мы обсудили вопросы развития города, возможности привлечения финансирования, а также практические вопросы о том, что нас ожидает в следующем году, в рамках планируемых образовательных и налоговых реформ».

А. Элксниньш отметил, что самоуправление заинтересовано в дальнейшем сотрудничестве с Ассоциацией в целях защиты интересов города.