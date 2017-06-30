Как сообщают СМИ, отстраненному на время проверки работы Муниципальной полиции начальнику этого учреждения Владимиру Гудаковскому было разрешено забрать личные вещи со своего рабочего места.

Воспользовавшись этим, В. Гудаковский предпринял меры, чтобы не пустить в здание работника Юридического департамента городской думы и впоследствии закрылся в своем кабинете.Во избежание уничтожения документов и данных, хранящихся на информационных носителях, были вызваны работники Государственной полиции. Прибывших на место полицейских также сначала не пускали в здание Муниципальной полиции.Тем не менее, В. Гудаковский открыл двери и в сопровождении представителей полиции от батальона специального назначения покинул свой кабинет.Источники в Государственной полиции сообщили, что кабинет В. Гудаковского опечатан, и начата проверка о возможном уничтожении рабочих документов учреждения.