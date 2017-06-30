Несовершеннолетние подданные Латвии получили право поездок по всем странам Евросоюза, а не только по Шенгенской зоне, как раньше, без наличия нотариально заверенной доверенности от родителей.

Как сообщает пресс-служба МВД, а это ведомство подготавливало поправки к правилам Кабинета Министров, это сделано для того, чтобы облегчить перемещение детей по Евросоюзу. Также снижается административная и финансовая нагрузка в отношении их родителей, которые были вынуждены оплачивать услуги нотариуса.



Список стран дополнился Великобританией, Ирландией, Кипром, Болгарией, Румынией и Хорватией. Но для перемещение несовершеннолетних, которые имеют статус негражданина Латвии в Великобританию и Ирландию требуется виза.



Согласно информации, предоставленной посольствами Латвии в Великобритании и Ирландии, число граждан Латвии в этих странах составляет более 100 тысяч и более 25 тысяч соответственно.