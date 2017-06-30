Председатель Даугавпилсской думы А. Элксниньш подписал распоряжение об отстранении от работы начальника Муниципальной полиции города В. Гудаковского на три месяца. Главе структуры запрещено находиться в это время на рабочем месте и исполнять рабочие обязанности. За время отстранения г-н Гудаковский получит свою среднюю заработную плату.

Как сообщается, в последнее время Дума получила 4 жалобы на работу муниципальной полиции и возможные нарушения в работе начальника полиции.



Первая жалоба была связана с тем, что начальник муниципальной полиции не провел проверку в связи с применением служебного оружия, не соблюдая правила оборота оружия, а также в муниципальной полиции Даугавпилса не производится учет расхода муниции и на подчиненных оказывается эмоциональное влияние.



Вторую жалобу подало частное лицо. Она касается бездействия полиции самоуправления после жалобы на нарушение общественного порядка на Новом Форштадте 28 мая.



Третья жалоба также была получена от частного лица. Суть ее заключалась в том, что не были учтены права пострадавшего, что подтверждает и решение Латгальского окружного суда, который признал три решения В. Гудаковского противозаконными и отменил их.



В четвертом случае речь идет о том, что Муниципальная полиция не проводила контроль соблюдения обязывающих правил думы.



В итоге новое руководство города с учетом полученных жалоб, посчитало, что нахождение В. Гудаковского на своем месте может вредить интересам работодателя и влиять на сотрудников полиции самоуправления во время выяснения обстоятельств ситуации. Пока глава полиции будет отстранен, в учреждении будет проведена проверка.