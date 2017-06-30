Как стало известно даугавпилсским СМИ, 26 июня несколько сотрудников думы подали заявления об увольнении по собственному желанию.

Среди них верные помощники прежнего мэра Я. Лачплесиса: Ольга Ессе, которая занимала должности управляющей делами думы и руководителя Департамента по делам спорта и молодежи, Светлана Гартованова, главный редактор отдела общественных отношений и маркетинга (трудившаяся также на известную в городе компанию "Даутком"), и Ирина Хотулева, советница мэра по связям с общественностью, тоже некогда имеющая отношение к компании Даутком.



Как стало известно журналистам, это не единственные сотрудники гордумы, принявшие решение об уходе с работы. Что это? Невероятная в наше время верность партийным идеалам и лозунгам? Нежелание быть уволенными новым руководством? Или есть еще что-то, о чем широкой общественности решили не сообщать?



Добавим, что городские СМИ, поддерживающие экс-мэра Лачплесиса и его команду, и после выборов пытаются дискредитировать своих главных оппонентов на минувших выборах, обвиняя их в нечестности, лжи и жажде заполучить городские деньги. При этом даже сотрудники думы, отвечающие за финансовые дела думы, подтверждают сделанные ранее заявления нового руководства самоуправления о финансовой ситуации в городе. Продолжится ли "исход" сотрудников из думы города Даугавпилса, покажет время.