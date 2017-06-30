29 июня первый заместитель председателя Даугавпилсской думы Рихард Эйгим провёл сразу две встречи с руководителями спортивных обществ «Хоккейный клуб Даугавпилс», «Брум» и «Даугавпилсский клуб картинга».

В беседе с Олегом Гедзюном обсуждались состояние и перспективы развития хоккейной команды «Даугавпилс/ЛДЗ Карго». Главной проблемой нашей команды является недостаток финансирования. Латвийская железная дорога приостановила сотрудничество с Даугавпилсским хоккейным клубом, но надежда на их восстановление сохраняется. Заинтересованы в этом как самоуправление, так и Федерация хоккея Латвии.



Даугавпилсская команда успешно выступает в Первой лиге и имеет все шансы играть в Высшей лиге. Как отметил Рихард Эйгим, уже сейчас надо закладывать основу для достижения поставленной цели – финансовую и кадровую: собрать игроков даугавпилсской школы хоккея, которые играют в разных клубах и странах, а также увеличить руководящий штат общества, потому что одному директору сложно решать все задачи.



На встрече с руководителями местных клубов картинга шёл разговор о возобновлении работы по реконструкции картодрома Блазма в микрорайоне Лигинишки. Задание на разработку проекта есть, были налажены контакты с проектной фирмой из Эстонии, её представители не раз приезжали в Даугавпилс, но переговоры результатов не дали. Сейчас предлагается в кратчайшие сроки попытаться восстановить утраченные связи, чтобы весной следующего года начать строительство.



По мнению специалистов, необходимо также разработать спортивный план трассы, чтобы на ней можно было проводить соревнования международного уровня, и пройти аккредитацию. Мастер-план станет заданием для подготовки технического проекта. Руководители организаций удовлетворены итогами встречи.

Встреча во многом прояснила ситуацию с реализацией проекта и позволила принять чёткие решения в течение ближайшей недели.