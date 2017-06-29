Процесс освоения средств из еврофондов проходит нормально, но медленнее всего деньги осваивают муниципалитеты, которым следует в этом вопросе быть более активными, считает министр финансов Дана Райзниеце-Озола.

По словам министра, у самоуправлений не хватает мощностей, чтобы писать проекты под еврофонды, а потому процесс их привлечения достаточно долгий. К тому же, многие муниципалитеты не спешат начинать процедуру закупки, пока государство не утвердит их проекты.



В то же время, говорит министр, в этом году ситуация с освоением еврофондов лучше, чем в прошлом году, поскольку сейчас самоуправления занимают средства под реализацию проектов более охотно.