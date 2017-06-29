В четверг, 29 июня, и пятницу, 30 июня, в отдельных районах Латвии возможны очень сильные ливни с грозами, градом и порывами ветра, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Больше всего осадки затронут восточную часть страны.

Синоптики утверждают, что в ближайшие дни ливень будет чередоваться с моментами, когда из-за облаков будет появляться солнце. В целом прогноз свидетельствует, что за 12 часов выпадет более 50 мм осадков.



Метеорологи также пояснили, что на данный момент еще не могут точно сказать, какие именно районы Латвии затронет ненастье. Пока что выглядит, что ливни с градом возможны в четверг и пятницу в любой точке страны.