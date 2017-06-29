Предложенная правительством концепция налоговой реформы предлагает не только ввести прогрессивный подоходный налог, но и увеличить необлагаемый минимум. Правда, чтобы не наращивать бюджетный дефицит, делать это собираются постепенно. В планах также отказаться от мысли уже с 2018-го для пенсионеров необлагаемую налогом часть повысить до 300 евро в месяц, сообщает Latvijas Radio.

«В данный момент планируется, что в 2018 году это могли бы быть 200 евро, в 2019-м — 230 евро, а в 2020 году — 250 евро. Соответственно, в течение трех лет мы будем двигаться к 250 евро», — рассказал парламентский секретарь Минэкономики Эдгар Путра.



Эти цифры относятся к потолку дифференцированного необлагаемого минимума — право на него будут иметь только те, кто получает низкие доходы.



Чем выше зарплата человека, тем ниже необлагаемый минимум.



При этом, согласно новому предложению, латвийцы, чья брутто-зарплата превышает 1200 евро в месяц, вообще останутся без льготы.

С более медленным ростом необлагаемого минимума придется считаться и тем, кто пользуется налоговыми льготами на иждивенцев. В данный момент размер льготы достигает 175 евро в месяц, но в следующем году его планируется постепенно увеличивать.



«Эту ставку предполагается постепенно увеличить до 250 евро, но в 2018 году это было бы 200 евро. И здесь в 2018 году будет 200 евро, в 2019-м — 230 евро, в 2020 году — 250 евро», — пояснил Путра.

Схожий график и для повышения необлагаемого минимума для пенсионеров — с 250 евро в 2018 году до 300 евро в 2020-м.



Отказ от увеличения льготы до 300 евро уже в следующем году вызывает недовольство Андриса Силиньша, глава Латвийской федерации пенсионеров, депутата парламентской фракции Союза «зеленых» и крестьян.



«Федерация оценивает это достаточно негативно, поскольку фактически это значит, что налогами облагаются доходы, которые даже ниже черты, за которой существует риск бедности, то значительно больше того, что предлагает Министерство финансов»,

— заявил Силиньш.



«Я не вижу, какими могли бы быть компромиссные решения в связи с предложением федерации не облагать налогами пенсии по меньшей мере на уровне минимальной зарплаты. Ну, минимум 300 евро должно быть», — добавил он.



Дискуссии о налоговой реформе продолжатся в четверг, 29 июня. Правительство будет обсуждать концепцию с социальными партнерами.



Мнения по поводу новой системы различаются . Ранее экономист Банка Латвии Улдис Руткасте указал: в противовес первоначальным предложениям, налоговое бремя для рабочей силы существенно не сократится, и в соседних странах по-прежнему более конкурентоспособная налоговая политика.



«Мы создаем неверную мотивацию для бизнеса больше фокусироваться на тех видах деятельности, где низкие зарплаты. А не инвестировать в технологически более развитые процессы, для которых нужны работники с определенными навыками. А значит, необходимо платить более высокие зарплаты», — заявил он.



Аналитик Паул Раудсепс считает, что подобная система — это хорошая новость. «Я думаю, это шаг в правильном направлении, потому что он позволяет сохранить уменьшение налога для людей с низкими доходами, что для Латвии очень важно. Так как у нас в стране низкие зарплаты облагаются слишком большими налогами», — заявил он.



Представители предприятий негодуют по поводу внезапного и одностороннего решения правительства о применении принципа прогрессивности к ПНН, ведь это основательным образом повысит налоговое бремя для тех, кто получает высокую зарплату, сообщили лидеры Латвийской торгово-промышленной палаты.



Договоренность коалиции о налоговой реформе предусматривает не только прогрессивность подоходного налога с населения и увеличение соцналога, но и подъем необлагаемого минимума, поэтому проигравших из-за реформы не будет, заявил Кучинскис.



«Снижение подоходного налога для большинства работающих, несомненно, компенсирует жителям повышение социального налога на полпроцента, необходимое для здравоохранения», — ранее указал он.