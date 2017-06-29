Каждый год во время летних каникул Даугавпилсское самоуправление предлагает детям и их родителям широкий перечень лагерей, где ребята могут с пользой провести время и набраться сил перед началом нового учебного года.

В этом году Департамент спорта и молодёжи Даугавпилсской думы организовал для школьников 28 лагерей, из них 18 лагерей отдыха и 10 – спортивных (4 дневных и 6 – круглосуточных). В общей сложности посетить лагеря смогут около 2 000 учащихся общеобразовательных и спортивных школ. Юные футболисты футбольного центра «Даугавпилс» тренируются на стадионах «Эспланада» и «Строитель», но основным местом отдыха и занятий для них и воспитанников детско-юношеской спортшколы (ДЮСШ) служит спортивная база «Дзинтариньш». Она расположена в живописном месте лесопарка Стропы, оборудована всем необходимым, поэтому пользуется большой популярностью и всегда востребована.

По мнению наставников и их подопечных, здесь созданы все условия для тренировок тяжелоатлетов, футболистов и баскетболистов. За лето они оттачивают своё мастерство, и это тоже помогает достигать высоких результатов. Среди наших баскетбольных команд немало победителей и призёров чемпионатов Латвии, есть двукратные чемпионы страны, а тренер Ирина Романенко в этом году подтвердила прошлогодний результат и вновь попала в число лучших тренеров Латвии. На спортбазе много крытых и открытых площадок, есть три новые с мягким искусственным покрытием. Тут можно поиграть в новус и теннис, есть тренажёрный зал, столовая, баня, оборудовано отдельное место отдыха, рядом озеро, где ребята катаются на байдарках и лодках, а живут они в гостинице.

Начинающие футболисты не только отдыхают, но и усиленно готовятся к соревнованиям. До октября продлится молодёжный чемпионат Латвии. В нём участвует 20 команд футбольного центра «Даугавпилс». На сегодня по всем возрастным группам они входят в первую тройку, а команда U16 считается главным претендентом на победу в Латвийской юношеской олимпиаде. Она проходит раз в два года. В этом году соревнования по различным видам спорта проходят в разных городах страны, однако центром олимпиады с 7 по 9 июля станет Цесис. Даугавпилсская делегация будет одной из самых многочисленных – около 250 участников. В 2015 году наши спортсмены завоевали 29 золотых, 31 серебряную и 28 бронзовых медалей, Даугавпилс занял на олимпиаде 2-е общекомандное место.