С 26 июня на государственном портале www.latvija.lv начала работать электронная услуга "Электронное заявление на обучение на основных программах", сообщает rus.db.lv со ссылкой на Госагентство регионального развития.

Э-услуга дает возможность поступающим быстро и удобно подать заявление на обучение в какое-либо из двенадцати латвийских высших учебных заведений: в Рижский технический университет, Латвийский университет, в Латвийский сельскохозяйственный университет, в Банковскую высшую школу, в Даугавпилсский университет, в Высшую школу менеджмента информационных систем (ISMA)лиепайски, в Лиепайский университет, в Рижскую международную высшую школу экономики и управления (RISEBA), в Резекненскую технологическую академию, в Вентспилсскую высшую школу, в Видземскую высшую школу и Высшую школу экономики и культуры.



Конкурс при едином приеме будет проходить в два этапа, и заявления на него можно будет подать с 26 июня по 11 июля.



Невзирая на количество выбранных вузов и программ обучения, регистрационная плата составляет 30 евро. В свою очередь, при очной регистрации плата в каждом вузе составляет 30 евро. Однако после подачи электронного заявления желающему поступить в вуз необходимо лично пойти в окончательно выбранный вуз, подтвердить заявление и предъявить необходимые документы, так как диплом об окончании школы не регистрируется онлайн.



Поступающие смогут в режиме онлайн следить за статистикой и своим местом в конкурсе, возможно также менять порядок приоритетов и изменить свое решение.



Информацию о результатах можно будет получить как удобнее поступающему: на электронную почту, с помощью смс или в профиле пользователя на портале www.latvija.lv.