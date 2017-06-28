Даугавпилсский аэропорт для жителей Латвии - это нечто малоизвестное и непонятное. Если судить о нем исключительно по заявлениям прежних руководителей Даугавпилса, то может сложиться мнение, что это перспективный объект, который уже не сегодня-завтра готов принимать самолеты с грузами и пассажирами. Однако каждый житель нашего города и края в курсе, как выглядит аэропорт на самом деле.

Его финансовая ситуация схожа с внешней - она такая же упадочная. Объект вместо прибыли приносит одни расходы для города.



Бывшая авиабаза ВВС СССР находится в посёлке Лоцики, что в 12 км от центра города. С тех пор, как российские войска покинули территорию Латвии в 1993 году, аэродром не действует. Инфраструктура аэропорта представляет собой две взлётно-посадочные полосы — 1000 и 2500 метров. Последняя частично демонтирована и не используется.



Начиная с 1997 года, городское самоуправление, единственный владелец Daugavpils lidosta, пыталось его попеременно то развивать, то продавать — одинаково безуспешно. Привлечение и частных инвестиций, и средств Евросоюза также не удалось, хотя о необходимости запуска аэропорта отцы города заявляли постоянно.



Предприятие выживает за счет де-факто дотации из городского бюджета. Эти вливания в последние годы оформляются как вложение в основной капитал. Так, в прошлом году было выделено 152,9 тысячи евро, выяснилось из сообщения руководства компании по итогам 2016-го (получено из Регистра предприятий с помощью сервиса CrediWeb).



Компания отягощена долгами — в 2006 году правление аэропорта получило кредит на сумму в 1,52 миллиона латов (2,16 млн. евро) в тогда еще Parex banka. Деньги были взяты с целью выкупа недвижимости (из которой, собственно, и состоит аэропорт). Срок погашения обязательств — 15 лет, а кредитная ставка — 1,8% годовых.



На конец 2016 года обязательства по кредитам, согласно годовому отчету предприятия, составляли 517,9 тыс. евро, а накопленные за годы деятельности убытки — чуть менее миллиона евро (из них 40 тыс. — за прошлый год). В компании работали 2 (два) человека, за которых в бюджет было перечислено 6 330 евро налогов — что означает два оклада примерно по 700 евро «грязными» каждый.



За последний год председатель правления Daugavpils lidosta сменился трижды.