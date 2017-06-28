"Бюджет на 2017 год принят под аплодисменты" - такой заголовок еще в начале этого года украшал главную страницу одного из информационных порталов Даугавпилса, поддерживавшего теперь уже экс-мэра Яниса Лачплесиса.

Последний в интервью хвалился сэкономленными средствами в размере 10 миллионов. А также тем, что бюджет в этом году больше, чем в прошлом, а это даст новые возможности развития для города. Добиться этого, по словам бывшего председателя думы, удалось кропотливой работой.



Однако, как выяснилось уже после первых дней работы депутатов нового созыва, кропотливо работали в этом плане пиарщики мэра, продвигающие его на выборах. Лишние миллионы оказались вовсе не лишними, и свободных денег у думы на самом деле нет. А все заявления Я. Лачплесиса - не более чем подмена понятий, манипуляция цифрами и фактами.



Депутат думы, вице-мэр Валерий Кононов поделился своим мнением по этому поводу с порталом Nasha.lv:



- На заседании думы был рассмотрен вопрос о передаче материальных и прочих ценностей новому председателю самоуправления, и анализируя данные цифры, возник вопрос, и в дебатах я озвучил свое мнение, что бывший председатель городской думы Янис Лачплесис фактически вводит в заблуждение жителей города и депутатов. <...> Всем известно, что доходная часть бюджета сбалансируется с расходами бюджета. Доходная часть бюджета планируется для покрытия уже конкретной расходной части. На данный момент, по информации, которая была на думе, тот бюджет, который утвердила старая дума, в нем не планируется остаток средств на конец года, т.е. ничто не свидетельствует о каких-либо накоплениях.



Анализируя доходную часть бюджета и его выполнение на данный момент, он составляет 47,6%, т.е. нельзя говорить о перевыполнении бюджета. Фактические остатки средств (на данный момент это 13 млн. евро, а ранее, на начало года, как это декларировал г-н Лачплесис - около 10 млн.) свидетельствуют о том, что, возможно, предприятия и бюджетные учреждения самоуправления плохо планировали свою расходную часть, необоснованно завышали ее. По каким-то причинам процедуры закупки не были завершены, т.е. это фактически "замороженные" деньги, которые не ушли на "подогрев" нашего бизнеса,- это люди не получили какие-то зарплаты, бюджет городской не получил налоги. Этим хвастаться было глупо. Данные мои предположения подтвердили и финансисты самоуправления. К сожалению мнение г-на Лачплесиса о его мистификации по каким-то многомиллионным бюджетным остаткам, мы не услышали".



Такого же мнения придерживается и мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш. Он заявил СМИ, что денежные "излишки" в размере 10 000 000 евро у города, которыми хвастался его предшественник - это миф. Этих денег нет. Никаких лишних средств не существует. Более того, у гордумы еще в начале года был резервный фонд в размере 700 000 евро, однако на данный момент в нем осталось лишь 17 000 евро. Руководство думы тратило деньги направо и налево. В итоге на оставшиеся месяцы, на случай непредвиденных расходов, у города денег практически нет. На банковских счетах самоуправления также никаких излишков не наблюдается. А. Элксниньш подчеркнул, что не стоит врать жителям и искажать информацию, нужно говорить открыто о ситуации, в которой оказался город - у Даугавпилса нет денег.