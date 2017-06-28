27 июня на внеочередном заседании Даугавпилсской думы депутаты утвердили составы постоянных комиссий.

В финансовом комитете будут работать Андрей Элксниньш, Рихард Эйгим, Валерий Кононов, Ливия Янковска, Анатолий Гжибовский, Михаил Лавренов, Игорь Прелатов, Айвар Здановский, Айвар Брокс, Хелена Солдатенок.



Комитет по социальным вопросам: Марьяна Иванова-Евсеева, Айвар Здановский, Рихард Эйгим, Игорь Прелатов, Анатолий Гржибовский, Хелена Солдатенок, Рейнис Йокстс.



Комитет по вопросам культуры и образования: Ливия Янковска, Анатолий Гржибовский, Марьяна Иванова-Евсеева, Михаил Лавренов, Айвар Здановский, Ингуна Кокина, Янис Дукшинский.



Жилищный комитет: Михаил Лавренов, Игорь Прелатов, Рихард Эйгим, Марьяна Иванова - Евсеева, Айвар Здановский, Рейнис Йокстс, Хелена Содатенок.



Имущественный комитет: Рихард Эйгим, Михаил Лавренов, Игорь Прелатов, Валерий Кононов, Янис Лачплесис.



На заседании также был выбран состав административная комиссия. В нее вошли Рута Велика, Оскарс Шкутс, Юлия Мамай, Илона Пурвина, Игрь Понятовский, Дзинтарс Калванс, Санта Пупиня.



Принято решение, что в совете Латгальского региона планирования Даугавпилс будет представлять Ливия Янковска.