Ксении Павловой из Даугавпилса нужна повторная помощь. Ксении 22 года. Четырe года назад у нее установили злокачественную опухоль – меланому на коже спины.

На портале Ziedot.lv размещен призыв пожертвовать деньги для приобретения дорогостоящих лекарств. Ксения просила помощи жертвующих уже в 2015 году и благодаря собранным средствам у Ксении была возможность лечиться. Результаты были утешительными, так как из 20 метастаз в легких, которые были в начале лечения, на данный момент остались только 6 метастаз. Консилиум врачей решил, что лечение нужно продолжать, так как у Ксении есть заметные улучшения.



Параллельно с лечением, Ксения живет и продолжает исполнять свои мечты. Она закончила учебу по специальности помощника врача-ветеринара и помощника медсестры и работает в ветеринарной клинике ассистентом ветврача. Ксения очень любит животных. У нее самой – две собаки и один котенок, мимо которых, брошенных, она на улице не могла пройти мимо.



Для того, чтобы жить, Ксения должна лечиться. Необходимое ей лекарство Vemurafenibum стоит очень дорого, она его не может купить. Государство согласилось помочь в размере 14 228 евро, каждый второй месяц ей надо самой платить от 7 346 до 9 184 евро. Всего на лечение продолжительностью 1 год Ксении необходимы 51 432 евро.



У Ксении есть возможность выздороветь, и мы можем помочь! Пожертвования можно сделать на портале Ziedot.lv или по реквизитам:



Fonds "Ziedot.lv", Reģ. Nr. 40008078226



Адрес: Indrānu iela 13, Rīga, LV1012, Latvija



Выбирайте любой банк или сделайте перечисление на почте:



SWEDBANK: konta nr: LV95HABA0551006150241, bankas kods: HABALV22



SEB: konta nr: LV86UNLA0050014286045, bankas kods: UNLALV2X



NORDEA: konta nr: LV19NDEA0000082343510, bankas kods: NDEALV2X



CITADELE: konta nr: LV64PARX0012713470002, bankas kods: PARXLV22



NORVIK BANKA: konta nr.LV42LATB0002010114928, bankas kods: LATBLV22



DNB BANKA: konta nr. LV53RIKO0002013321645, bankas kods: RIKOLV2X



Latvijas pasts: konta Nr. LV05LPNS0001003230983



Цель платежа (указать обязательно!): Atkārtota palīdzība Ksenijai Pavlovai.