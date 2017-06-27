На первой пресс-конференции нового руководства городской думы мэр города Андрей Элксниньш и его первый заместитель Рихард Эйгим поделились с присутствующими своими планами на развитие Даугавпилса.

В частности, была обещана многоплановая усиленная работа над привлечением новых инвесторов и средств госбюджета. Мэр города Андрей Элксниньш подверг критике предыдущее руководство города, не сумевшее привлечь доступные для различных проектов 105 млн евро.



Гордума сама не может создавать рабочие места, но может способствовать использованию возможностей, предоставляемых Латгальской свободной экономической зоной, содействуя притоку иностранного и отечественного капитала, - был сделан акцент на пресс-конференции.



В социальной сфере новое руководство города намерено создать муниципальные аптеки по примеру некоторых других самоуправлений, чтобы обеспечить жителям более дешевые медикаменты.



Планируется также уделять внимание вопросам, связанным с бесплатным общественным транспортом, теплоснабжением, утилизацией бытовых отходов, работе с молодежью с целью уменьшить ее отток из города.