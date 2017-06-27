Длящиеся месяцами и заканчивающиеся ничем конкурсы на проведение различных работ в городе стали для Даугавпилса уже чем-то обыденным. Вчера выяснилось, что очередной конкурс, объявленный в городе, затягивается. Речь идет о конкурсе на реконструкцию трамвайных путей на участках ул. Виенибас - ул. Стацияс, ул. Парадес - Крепость, а также на перекрестке ул. 18 Новембра и Вентспилс. На последнем участке, как сообщалось ранее, планируется проложить новые пути, позволяющие трамваю маршрута №2 с улицы Вентспилс сворачивать не только в сторону Кожзавода, но в центр города.

Как сообщает Бюро по надзору за закупками по данному конкурсу подано сразу две жалобы.



Одну из них подала фирма SIA BINDERS, вторую - SIA MONUM. Решения по данным жалобам не приняты и когда они будут рассмотрены, пока не известно.



Напомним, что конкурс на перестройку трамвайных путей был объявлен в начале октября 2016 года. Однако жалобы и изменения в конкурсе закупки сыпались как из рога изобилия. В начале ноября жалобу подал SIA LPL PRODEKON (жалоба была отозвана), следом жалобу подала фирма SIA TILTS (и снова она была отозвана), затем последовал ряд изменений в конкурсе, однако 26 июня этого года снова последовали две жалобы (SIA BINDERS и SIA MONUM).



Когда завершится данный конкурс, с каким результатом, и завершится ли он вообще, покажет время.