Государственная бессрочная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, предусматривающая активное участие российских регионов, начала давать сбой.

Заместитель Руководителя МВД России Александр Горовой сообщил информационному агентству "Интерфакс", что в июне представители 17 субъектов РФ письменно обратились в правительство Российской Федерации с просьбой вывести их из списка участников программы. По его словам, "это говорит уже не только об экономических вопросах: некуда расселить, негде предоставить рабочие места, но и, возможно, о каких-то демографических рисках, которые мы приняли в эту программу".



В Россию в ходе реализации первой программы по переселению в период с 2006 года по 2012 год из разных стран мира, в том числе и из Латвии, переехали на постоянное место жительства более 650 тысяч российских соотечественников.



По разным статистическим данным, вне России в настоящее время проживают примерно 25 миллионов этнических русских.



Госпрограмма по оказанию содействия добровольному переселению в Россию направлена на социально-экономическое и демографическое развитие регионов. Она финансируется за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета и за счет средств региональных бюджетов.



Но из-за экономических проблем на местах, отсутствия работы и жилья, а также опасений, что в России будут искать убежище десятки тысяч жителей Донецкой и Луганской областей, пострадавших в ходе антитеррористической операции, субъекты РФ отказываются принимать соотечественников.



По статистике, латвийские переселенцы чаще всего для переезда в Россию выбирают города Псков, Новгород, Калининград.



Российские чиновники советуют переселенцам из любых стран, если у них нет больших финансовых накоплений, тщательно обдумывать переезд на Дальний Восток, в Москву и Санкт-Петербург. Для подъема российской экономики требуются молодые и богатые переселенцы с опытом ведения бизнеса на Западе.