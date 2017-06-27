На муниципальных выборах явка избирателей была невысокой, поэтому, если выборы президента страны станут всенародными, то голосование лучше сделать принудительным. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал член парламентской юридической комиссии, член рабочей группы Сейма Гунтис Калниньш.

Проблема в том, что наш избиратель неактивный. И может случиться так, что на выборах президента явка тоже будет низкой, считает депутат. И тогда цель «всенародно избранный президент» не будет достигнута. «Может быть, нужны изменеия в законодательстве, чтобы сделать все выборы обязательными – и парламента, и самоуправлений, и президента», – заявил Калниньш в интервью.



Напоминаем, что 22 июня президент Латвии Раймонд Вейонис призвал парламент утвердить всенародные выборы президента в 2019 году.