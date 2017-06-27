26 июня член правления “Daugavpils siltumtīkli” Андрей Кузнецов выдал распоряжение, которым поручил руководителю Стратегического планирования и структурных единиц развития Юрию Зайцеву до 17.00 26 июня подать ему план действий по организации закупки природного газа, предварительный план по периодам закупки газа, а также информацию о проведенных мероприятиях с акционерным обществом "Газпром".
Новоизбранный мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш тем временем заявил СМИ следующее: "Многие задавались вопросом о первом решении в должности мэра. Моё первое решение - дать возможность сотрудникам думы показать, что они получают свои зарплаты не просто так. Например, понимая всю ответственность в обеспечении дешевого тепла для горожан, решили отправить "тепло-стратега" Зайцева в Москву, заключать договор с Газпромом. Мы готовы даже оплатить ему командировку в Россию."
Мэр Андрей Элксниньш таким образом, по его словам, дает возможность Юрию Зайцеву выполнить свои предвыборные обещания о дешевом газе, а соответственно и отоплении для даугавпилчан.
Однако, уже через пару часов дело приняло неожиданный поворот. Юрий Зайцев был ознакомлен с распоряжением руководителя «Теплосетей» 26 июня в 13.10. Подписать его он, однако, отказался, а в 15.15 вообще подал копию больничного листа и оставил свое рабочее место. Немного странная реакция на предложение помощи в реализации проекта, о котором так много и громко кричал перед выборами экс-депутат.
Пресс-служба думы на эту тему сухо добавила: руководство Даугавпилсской думы оценит поведение Юрия Зайцева.
Мэр Андрей Элксниньш таким образом, по его словам, дает возможность Юрию Зайцеву выполнить свои предвыборные обещания о дешевом газе, а соответственно и отоплении для даугавпилчан.
Однако, уже через пару часов дело приняло неожиданный поворот. Юрий Зайцев был ознакомлен с распоряжением руководителя «Теплосетей» 26 июня в 13.10. Подписать его он, однако, отказался, а в 15.15 вообще подал копию больничного листа и оставил свое рабочее место. Немного странная реакция на предложение помощи в реализации проекта, о котором так много и громко кричал перед выборами экс-депутат.
Пресс-служба думы на эту тему сухо добавила: руководство Даугавпилсской думы оценит поведение Юрия Зайцева.
И зря он дал так много времен Зайцкву, надо было и вовсе затребовать план в течении 5 минут, с учётом времени на "дойти и отдать".
Политический популизм, это такая хрень, при которой действия направлены на реакцию и одобрение из вне, без учёта такого, возможно ли исполнение данного, вообще. Дебил ..... блин!
Эта мокрощелка, всегда гнал порожняк, но раньше, от этого не зависела судьба целого города.
Мои поздравления, сторонникам этой профурсетки. ))
Теперь запасаемся попкорном.
Начинается самое интересное!
Спонсоры Лачика, как и в прошлый раз, всеми силами будут пытаться перекупить два голоса, получить большинство и скинуть Элксниньша?
На повестке дня вопросы:
1) Кого и за сколько удастся купить? Кононова? Прелатова? Здановского? Гржибовского? За 250? За 500?
2) Кто и по сколько будет скидываться? Панк? Рыба? Обглодок? Хлопушка? По 50? По 100?
3) Придется ли кого-нибудь грохнуть в подворотне? Кого? Кононова? Иванову? Лавренова? Прелатова?
4) Придется ли кому-то присесть на нары (по завету Ширякова)? Эйгиму? Ливии? Элксниньшу?
А тут с волчарами рядом жить приходится и каждый из этих волчар, приходит во власть с одной целью, - получить доступ к "ручью" так, что бы еда к питью, приходила сама.
Жить амёбой в таких условиях, так это лучше и не родиться в мир. )
Уедет он от вас в Крым и станет мэром Ялты.
Осталось только костюм с отливом пошить))
явно он не стратег