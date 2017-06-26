Сегодня в 11 часов утра в Даугавпилсе прошло первое заседание депутатов нового созыва городской думы.
По результатам голосования председателем думы большинством голосов утвержден Андрей Элксниньш (партия «Согласие»).
В должности первого вице-мэра утвержден Рихард Эйгим («Наша партия»), пост второго вице-мэра возглавит Ливия Янковская («Наша партия»).
По результатам голосования, Янис Лачплесис покидает пост мэра. Латгальская партия в думе нового созыва будет работать в оппозиции.
Опытного и знающего Даугавпилс
http://pv2017.cvk.lv/ElectionResults/CandidateList?candidateListId=QpOPueNJN%2F8Nfd5ezaYSrw%3D%3D&locationId=w3jG5ishQPoSOYYNFk%2B%2F1g%3D%3D
(цитата)
Кто бы сомневался. )
Бедный город.
Даугавпилсу этот ЧЛЕН не нужен и даром! Помним золотые колышки для деревьев.... Это члену нужен Даугавпилс, что бы качать в карман деньги из бюджета города