Зарплата, которую работники получают «на руки» выросла за год примерно на 7%, сообщают данные Центрального статистического управления (ЦСУ, CSP). Размер средней зарплаты, правда, в реальных числах не слишком большой – 675 евро в месяц. К тому же этот показатель повышают рижские зарплаты.

В Риге средний уровень зарплат к марту 2017 года достиг 761 евро «на руки». А в Латгалии – 461 евро. Здесь вообще самый низкий показатель средних зарплат по стране.



Между регионами и Ригой всегда существовал разрыв в заработных платах. Однако тенденция последнего времени показывает, что эта разница только растет. Еще в 2001 году уровень зарплат между Курземе и Ригой отличался на неполных 20 процентных пункта, но в марте 2017 года он составил 26 п.п. В Латгалии ситуация другая – в 2001 году зарплаты различались на 36 п.п., а в марте 2017 – на 40 п.п.



А вот совсем другая ситуация сложилась в Земгале и Видземе. В этих регионах темп роста зарплат был стремительнее, что позволило снизить разрыв с Ригой. В 2001 году зарплата в Видземе составляла 68% от средней зарплаты в столице, а в марте 2017 – 70%. В Земгале на момент 2001 года – 70%, а сейчас уже неполные 75%.



Традиционно в Латвии у работников общественного сектора зарплаты немного выше, чем у тех, кто работает в частном секторе. Однако, в этом году ситуация изменилась.



В частных предприятиях нетто-зарплата составила 680 евро, что на 12 евро выше, чем у работников общественного сектора.



Конечно, при расчете размеров зарплат, не принимают во внимание зарплаты «в конвертах», которые чаще всего выплачивают именно в частном секторе, что увеличивает в реальности доходы работников. Однако, в любом случае тенденция стабильного роста зарплат растет по всей стране. Скорее всего, это сохранится и в ближайшие годы, так как в Латвии растет и экономическая активность и спрос на рабочую силу.



По данным ЦСУ, в первой четверти 2017 года, свободные места на рабочем рынке составляют 15,7 тысяч. Сравнивая с первой четвертью 2016 года – этот уровень вырос на 1,9 тысяч или 13,6%. В общественном секторе в первой четверти этого года было 5,8 тысяч свободных мест или 2% от всех рабочих мест в этом секторе. А в частном — 9,9 тысяч или 1,6%.