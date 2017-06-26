В понедельник Госполиция завершит рейды по контролю движения, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на пресс-представителя полиции Симону Гравите.

Рейды начались 22 июня. В это время полиция уделяла усиленное внимание тому, не управляют ли водители автомобилями в состоянии алкогольного опьянения и не нарушают ли скоростной режим.



Во время рейдов стражи порядка использовали трафарированные и нетрафарированные автомобили, а также мотоциклы.





Рейды проходят на главным автодорогах страны и дорогах меньшего значения.