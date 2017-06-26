Среда масс-медиа в Даугавпилсе считается одной из самой опасных в Латвии, заявила директор "Baltijas mediju izcilības centrs" Рита Рудуша.
В частности, жители Даугавпилса более других предпочитают смотреть российские телеканалы. Это делает Даугавпилс одним из опасных регионов в стране в плане безопасности информационного пространства.
Латвийские национальные СМИ до жителей Даугавпилса практически не доходят, в медиа пространстве часто используются отсылки на российские СМИ, которые в свою очередь дают повод задуматься о распространении российской пропаганды в Латвии.
В целом ситуация в Латгалии, по мнению Р. Рудуши, не критическая. В последнее время увеличился интерес и желание помочь развивать медиа среду в Латвии со стороны таких государств как Германия, Великобритания, Нидерланды и Северных стран. "Baltijas mediju izcilības centrs" сотрудничает с разными странами в рамках различных проектов, а также старается развивать качество журналистики.
Латвийские национальные СМИ до жителей Даугавпилса практически не доходят, в медиа пространстве часто используются отсылки на российские СМИ, которые в свою очередь дают повод задуматься о распространении российской пропаганды в Латвии.
В целом ситуация в Латгалии, по мнению Р. Рудуши, не критическая. В последнее время увеличился интерес и желание помочь развивать медиа среду в Латвии со стороны таких государств как Германия, Великобритания, Нидерланды и Северных стран. "Baltijas mediju izcilības centrs" сотрудничает с разными странами в рамках различных проектов, а также старается развивать качество журналистики.
Особой разницы, между российскими и западными СМИ нет, но памятуя, что многие живут иллюзиями, что программа "Время" не врёт, люди конечно же выбирают эту "альтернативу", ведь во многих до сих пор жива сопричастность русскому миру и противление, всему западному.
В итоге, при полном не желании разбираться, что есть Истина, а что пропаганда, люди так и живут, каждый в своей реальности и приемлемой для них пропагандистской среде.
Может нас по тому и пользуют пошло, что отлично понимают, - да кто там будет разбираться, главное напустить пару и поднять крик.
И самое мерзкое, что полит-технологи, используют это очень эффективно, коль мы готовы вестись на любую муть.
Я уж не ведаю, на сколько "опасны" СМИ в Латгалии, но вот то, что они продажные, как шлюхи, как ни где в нашей стране, так это точно. И прошедшие выборы, тому подтверждение.
Думаю обидели вы проституток......некоторым из них нравится это дело.......а вот наши сми......ток за бабло...