Среда масс-медиа в Даугавпилсе считается одной из самой опасных в Латвии, заявила директор "Baltijas mediju izcilības centrs" Рита Рудуша.

В частности, жители Даугавпилса более других предпочитают смотреть российские телеканалы. Это делает Даугавпилс одним из опасных регионов в стране в плане безопасности информационного пространства.



Латвийские национальные СМИ до жителей Даугавпилса практически не доходят, в медиа пространстве часто используются отсылки на российские СМИ, которые в свою очередь дают повод задуматься о распространении российской пропаганды в Латвии.



В целом ситуация в Латгалии, по мнению Р. Рудуши, не критическая. В последнее время увеличился интерес и желание помочь развивать медиа среду в Латвии со стороны таких государств как Германия, Великобритания, Нидерланды и Северных стран. "Baltijas mediju izcilības centrs" сотрудничает с разными странами в рамках различных проектов, а также старается развивать качество журналистики.