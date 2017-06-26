В Салдусе 21-22 июня прошёл чемпионат Латвии по лёгкой атлетике U16. Успешно выступили атлеты Даугавпилсского края, привезя 6 медалей.

Команда края в составе Ольги Игнатьевой, Юлии Игнатьевой, Дарьи Степановой и Виктории Евдокимовой выиграли «бронзу» в шведской эстафете (100 м + 200 м + 300 м + 400 м) – 2:27,76. Вся призовая тройка уместилась во временном промежутке 0,57 секунды. В. Евдокимова к эстафетной «бронзе» прибавила ещё одну в беге на 300 м с барьерами – 47,91, а О. Игнатьева первенствовала в тройном прыжке – 11,48 м.



Эдвин Хадаков дважды поднимался на третье место пьедестала почёта: 110 м с барьерами – 15,99 и тройной прыжок – 12,87 м. Ещё одно первое краевой команде оформил Марек Меженик, выигравший забег на 2000 м с препятствиями – 6:55,13.



Продуктивно выступили атлеты из Лудзы. Золотой хетт-трик оформил Артур Игнатьев: 100 м – 12,09, тройной прыжок – 13,41 м, прыжки в длину – 6,40 м. Сергей Мартинцев вернулся с третьим результатом в беге на 3000 м – 10:34,66.



Екабпилсские спортсмены взяли два «серебра»: Ласма Земите – прыжки в длину (5,38), Ральф Липенитис – 300 м с барьерами (42,00) и одну «бронзу»: Дагния Упениеце – прыжки в высоту (1,56 м).



Оксана Васильева (Илуксте) выиграла в метании диска – 36,03 м, а Мартиньш Коношонок (Дагда) успешнее всех реализовал свои попытки в секторе для прыжков в высоту – 1,75 м. Симона Прикуле (Виляны) была второй на 800-метровке – 2:23,21. Райво Лининьш (Прейли) финишировал со вторым временем на тройке – 10:21,60.