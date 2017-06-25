В день Лиго в Латвии зарегистрировано 65 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых пострадали 17 человек, сообщили в Госполиции.

Семь человек пострадали в авариях в Видземе, пять – в Риге и окрестностях, по два – в Земгале и Латгале, один – в Курземе.



Среди пострадавших пятеро были пешеходами и один - велосипедистом.





За превышение скорости оформлено 268 протоколов.



Всего полиция вчера оформила 601 протокол о нарушении правил дорожного движения, и что нетипично, в столице наказано меньше водителей, чем в регионах.