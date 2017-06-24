"Центр наблюдения за миграцией при Оксфордском университете отмечает, что согласно данным официальной статистики, число номеров, которые необходимо присвоить для поиска работы и запроса социальных пособий в Национальной службе страхования упал до самого низкого уровня с момента вступления этих стран в ЕС. В центре внимания исследования граждане восьми стран, которые присоединились к ЕС в 2004 году, то есть: чехи, эстонцы, латыши, литовцы, поляки, словаки, словенцы и венгры, - пишет Kasjauns.lv.

В течение первых трёх месяцев этого года на получение номеров в Национальной службе страхования зарегистрировалось 26000 граждан этих восьми стран, что примерно на треть меньше, чем в прошлом году.



В 2016 году в Великобритании жило примерно 3,6 млн. граждан других стран ЕС, треть из них — в Лондоне. Больше всего из них было поляков — их число достигало миллиона. После Брекзита для них Великобритания стала менее привлекательной.



Авторы исследования считают, что сокращение числа иммигрантов можно объяснить резким падением курса британского фунта после прошлогоднего референдума, а это, в свою очередь, привело к относительному уменьшению зарплаты гастарбайтеров.



Но следует также учитывать другие факторы, такие как неопределённость своего дальнейшего статуса и рост нападок на почве ксенофобии, признает исполнительный директор центра Варгас Сильва.



Ранее в передаче “LNT Ziņu TOP10” британские бизнесмены из городов Бостон и Спалдинг рассказали, что ограничение иммиграции будет разорением для их бизнеса, так как он сильно зависит от рабочей силы из Восточной Европы.



Опрошенные передачей британцы в Бостоне указали, что проблемой является нежелание восточноевропейцев интегрироваться, а также нагрузка на систему соцобеспечения и сектор здравоохранения. Бостон стал излюбленным местом для иммигрантов, потому что там есть тысячи рабочих мест на заводах, на фермах и на складах. Бостон также показал наихудшие показатели интеграции во всей Великобритании.



Британские политики все же непреклонны — как бы то ни было, иммиграцию из стран-членов ЕС нужно существенно ограничить. Речь идет о числе рабочих виз, а также конкретном количестве мигрантов, которых можно допустить на работу.



Линконшир в средней части Великобритании — это теплица всей страны, здесь сосредоточены тысячи сельскохозяйственных производств. Бостон в британских СМИ называют самым экстремальным примером неконтролируемой иммиграции из Восточной Европы.



Британцы в прошлом году на референдуме выразили своё недовольство. С 76% голосов за Брекзит именно Бостон показал самое большое желание выйти из ЕС. Однако простые бостонцы вступают в конфликт с владельцами местных фабрик, складов и ферм — тем нужно ещё больше иммигрантов.



Столкновение интересов промышленников, фермеров, бизнесменов с одной стороны, и политиков с другой, грозит вылиться в нехватку рабочих рук, ведь англичане не жаждут выполнять тяжёлую физическую работу за минимальную оплату.



После Брекзита латышка Лана вынуждена закрыть свой магазин



Из-за стремительного падения курса британского фунта латвийские предприниматели в Великобритании уже понесли потери и высказывалась обеспокоенность дальнейшим влиянием Брекзита на бизнес — на этой неделе сообщали Новости на LNT в репортаже из Великобритании. С выходом из единого рынка, вероятно, будут введены таможенные тарифы. Главная неясность для дальнейшего планирования предпринимательства - это неизвестность в отношении тарифов на импорт: их ставки и какие товары будут ими облагаться.



Латвийская строительная компания «Skonto Plan» устанавливает в Великобритании алюминиевые фасады и окна. Средняя сумма за объект - 10 миллионов фунтов, иногда она достигает 20 миллионов. Однако, поскольку затраты в основном покрываются в евро и фирма своевременно не подстраховалась от колебаний валютных курсов, так как не верила в отрицательный исход референдума, в итоге эта латвийская компания пострадала от Брекзита — в интервью в той же передаче на LNT говорит исполнительный директор «Skonto Plan» Раймонд Фрейманис.



«В прошлом году это привело нас к довольно большим убыткам, так как курс упал на 25%, и в отдельных проектах мы понесли потери», - признает глава компании.



Однако теперь основным вопросом для этой компании является будущая иммиграционная политика и передвижение рабочей силы. По словам Фрейманиса, «Skonto Plan» основную массу специалистов и строителей приглашает из Латвии: «Нам неизвестно, какими будут условия найма, въезда, пребывания».



Что касается таможенных пошлин, то они могут затронуть один из ключевых факторов конкурентоспособности компании - импорт стройматериалов из Латвии. Именно за счёт более дешевых стройматериалов из Латвии это предприятие смогло обойти конкурентов. Исполнительный директор «Skonto Plan» признает: «Мы надеемся, что наш материал не обложат таможенной пошлиной, иначе это удорожает наше предложение».



Но Брекзит тревожит не только крупный бизнес.



В небольшом городке Англии Спалдинге уже седьмой год есть латвийская кондитерская. Из-за таможенных пошлин на импорт после Брекзита может подорожать и сырье, которое для кондитерской ввозится из стран Балтии.



Из английского сырья торты, пирожные, печенье и пирожки получаются очень невкусными, поэтому из Латвии привозятся мука, яйца, молоко, творог, сливки и сметана, варенье, мёд, мясо. Иногда общий объем импорта достигает 12 тысяч фунтов. Закрытие границ и прекращение свободной торговли для латвийской кондитерской в Спалдинге может стать роковым.



Лиана Дуне, кондитер в Спалдинге, рассказывает: «Если границы закроют, то и мы тоже закроемся, наши работники останутся без работы, включая меня. Ничего хорошего не будет».



Владелица кондитерской уже подумывает о иммиграции из Великобритании, так как с последстивия Брекзита для малого бизнеса станут непосильным бременем. Уже сейчас из-за роста тарифов на коммунальные услуги ей пришлось поднять цены на 5 пенсов и иммигранты из Латвии начали жаловаться — слишком дорого. Дальше ценам расти некуда, даже если введут пошлины.



Хозяин оптовой базы латвийских продуктов в Бостоне признает: если введут пошлины, вырастут цены на товары или базу, снабжающую около 70 магазинов придётся закрывать.



Именно наши предприниматели помогли в свое время латвийским производителям выйти на британский рынок. Теперь пришло время наших производителей помочь латышам в Англии. Например, ценами на экспортные товары, которые придётся снизить. Иначе латвийские товары не смогут конкурировать с теми же польскими, которые уже сейчас дешевле.



Глава филиала Латвийского агентства инвестиций и развития в Великобритании Гунтис Рубинс утверждает, что наши крупные предприниматели этот рынок не покинут, он очень прибыльный. Они приспособятся. Вопрос только в том, на чьи плечи ляжет бремя — поставщика или покупателя.



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Число мигрантов, переезжающих в Великобританию из Европы, после референдума по Brexit сократилось на треть. Об этом свидетельствуют результаты исследования Миграционной обсерватории Оксфордского университета, основанные на статистике по гражданам восьми стран, которые вступили в Евросоюз в 2004 году (Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения).



В 2016 году в Великобритании проживало примерно 3,6 миллиона мигрантов из Европы.



Среди тех, кто вернулся к себе на родину, больше всего поляков - около одного миллиона человек.



В течение первых трех месяцев этого года, для получения номера социального страхования в Великобритании зарегистрировалось 26 000 приезжих из перечисленных стран, что на треть меньше чем годом ранее.