В четверг, 22 июня, парламентарии в окончательном чтении приняли поправки к закону "О пенсиях", которые предусматривают дополнительное поощрение для отдельных групп сеньоров, сообщает пресс-служба Сейма.

Главный образом нововведения ждут пенсионеров с большим трудовым стажем, а также тех, кто успел выйти на пенсию до 1996 года, когда Латвия перешла на систему социального страхования.



Поправки к закону предусматривают оказание большей поддержки пенсионерам с большим стажем соцстрахования. Обновленная редакция закона гласит, что для пенсионеров с трудовым стажем от 30 до 39 лет или работавших на вредном производстве и в тяжелых условиях при индексации пенсий применяется коэффициент в размере 60% от процентов реального прироста суммы зарплат, а со стажем свыше 40 лет — 70%.



В текущем году индексация будет учитывать уровень инфляции, а также 50% от процентов реального прироста суммы зарплат.



Также поднимут пенсии для сеньоров, которые ушли на пенсию до 31 декабря 1995 года. Доплату этим людям планируют повысить с 1 до 1,50 евро за каждый год стажа.



На увеличение индексации пенсий людям с большим трудовым стажем в 2018 году требуется дополнительно 3,2 млн евро из специального госбюджета, а в 2019 году — 16,1 млн евро. Об этом ранее сообщил представитель Министерства благосостояния Эгил Зариньш.