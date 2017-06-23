Согласно информации Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД) водительские удостоверения имеют 31 302 Янисов и 5436 Лиги.

Как сообщает пресс-служба ДБДД, чаще всего Янисы сидят за рулем легковых автомобилей, так как 25 216 Янисов имеют права категории В. Мотоциклистов среди них (категория А) — 8648, а водителей грузовиков (категория С) — 4309. Еще 18 Янисов управляют трамваями и троллейбусами.



В свою очередь, Лиги больше всего предпочитают легковушки. 5417 из них имеют права кагории В. Но 70 обладательниц этого прекрасного имени ездят на мотоциклах, 64 управляют грузовиками и 6 — троллейбусами и трамваями.



Янисы являются достаточно состоятельными мужчинами. Им принадлежит 29 тысяч легковых автомобилей и 1394 мотоцикла. У Лиг в собственности только 3265 легковушек и 42 мотоцикла.



К сожалению, Янисы чаще попадаются за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Их в базе данных числится 1376, тогда как Лиг только 18.



ДБДД предупреждает, что хотя Янисы и Лиги и являются главными "героями" предстоящего праздника летнего солнцестояния, но это не дает им право просить снисхождения во время рейдов Дорожной полиции, которые и в этом году ожидаются достаточно масштабными.