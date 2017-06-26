На 26 июня назначено заседание Даугавпилсской думы, на котором решится, кто же станет новым мэром города.
В 11.00 начнется заседание, созванное председателем избиркома Анной Кокиной, в ходе которого планируется провести голосование среди депутатов. Таким образом будет избран мэр, а также его заместители.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что из трех прошедших в думу партий две уже заключили соглашение о коалиции: это партии "Согласие" и "Наша партия".
Напомним, что ранее сообщалось о том, что из трех прошедших в думу партий две уже заключили соглашение о коалиции: это партии "Согласие" и "Наша партия".
Почти - Карлсон
И даже про утраченную совесть вспомнил узнав о создании коалиции Эйгима и Элксниньша,
когда понял, что подкупал старательно, многих, но подкупил маловато
Если создана коалиция, имеющая большинство в думе, то о каком "избрании мэра", может идти речь?
В этом случаи, будет тоже самое, что и на "выборах" депутатов в думу - депутаты придут и узаконят то, что было известно ещё до начала выборов. Видимо данной помойке важно, что бы избрание мэра, выглядело демократичным и законным действием. )
Я человек незлобивый и радоваться чужой беде, не приучен.
Приношу искренние соболезнования жителям города, в связи с "избранием" мэра города. )
Если создана коалиция, имеющая большинство в думе, то о каком "избрании мэра", может идти речь?
В этом случаи, будет тоже самое, что и на "выборах" депутатов в думу - депутаты придут и узаконят то, что было известно ещё до начала выборов. Видимо данной помойке важно, что бы избрание мэра, выглядело демократичным и законным действием. )
Я человек незлобивый и радоваться чужой беде, не приучен.
Приношу искренние соболезнования жителям города, в связи с "избранием" мэра города. )
«Люблю боулинг. Это единственное место, где можно пить пиво и при этом думать, что занимаешься спортом»
Виталий Гаук, председатель Управления спорта Даугавпилса, дал на прошлой неделе интервью одной из местных газет. Читая высказывания околоспортивного чиновника, буквально теряешься: ощущение, что с городом говорит инопланетянин. Ни спорные спортивные достижения, ни недавняя проверка Управления спорта ревизионной комиссией, после которой г-ну Гауку объявлен выговор, ни последующее сразу за проверкой ЧП с пьяной дракой директора Даугавпилсской спортшколы Владимира Голубева во время Юношеской олимпиады в Вентспилсе, – ничто не может сломить веру г-на Гаука в тот факт, как все распрекрасно в нашем спортивном отечестве. Как-то не так, иначе, чем все остальные, видит положение в спорте из своего кабинета г-н Гаук. Достаточно ознакомиться с последним интервью. На очевидное замечание о том, что «в городских СМИ в последнее время довольно часто появляются агрессивные статьи о ситуации в городском спорте и о работе отдельных руководителей, в которых чаще всего упоминается имя председателя Управления спорта Даугавпилса Виталия Гаука», спортивный босс отвечает: «Огульная критика не отражает истинного положения дел в городском спорте. Обидно. А массированная атака исходит со стороны всего лишь одного издания». О каком издании речь? Понятно, о «Динабурге». Забавное интервью. Не в ответах, а в вопросах отражается действительное положение дел, когда, по сути, человека спрашивают: «Не загремим ли под фанфары?» В ответ: «Спорт в Даугавпилсе был, есть и будет!» И что б еще убедительней: «Наши ветераны — лучшие в стране, мы опережаем даже Ригу!» Вроде как, не мы «гремим», а слава о нас гремит! Гремит! Только г-н Гаук тут причем? Вопрос в том, каким словом вспомнит «времена Гаука» наше подрастающее спортивное поколение, дающее «стране угля» не благодаря работе г-на Гаука, а уж точно — вопреки! Очень хочется спросить г-на Гаука, например, о недавно построенном стрельбище, от которого сегодня остался один бетонный блок! Куда пошлет с таким вопросом г-на Гаука ветеран спорта Олег Малюхин? Коснемся спортивной гребли? Кто, конкретно, практически похоронил в городе водные виды спорта? Кто имел непосредственное отношение к открытию фиктивного клуба с арендой шикарного участка земли на берегу озера Стропы для процветания «Латгальских водных видов спорта»? Где, г-н Гаук, наши «Латгальские водные виды спорта»? Куда с таким вопросом вас пошлет ветеран спорта Юрий Копасов? Поговорим о «земных» видах спорта? Рижской прессе г-н Гаук доверяет? Сообщаем главному городскому «спортсмену», что наше футбольное поле и спортсмены, и журналисты иначе как «кочкодром» уже не зовут! На стадионе 16-ой средней школы полным ходом ведутся работы по воплощению в жизнь невиданного проекта. Инициаторы проекта — Федерация футбола и городская Дума! Г-н Гаук и рядом не стоит! Как г-на Гаука должны вспоминать благодарные потомки? «Кто к нам с мячом придет, тот от смеха и умрет», — так говорят сегодня. «Женский волейбол в Даугавпилсе, похоже, умер. Проблемы — и с мужской командой. В чем дело?» — задается г-ну Гауку вопрос в интервью. «Уровень волейбола в Латвии сейчас, в целом, достаточно низок…» — ответствует г-н Гаук. Другими словами: не только у нас — везде плохо! И хотя мы, конечно, хуже всех, замечает голова городского спорта, «наша Волейбольная школа работает хорошо»! Ну а чтобы было совсем хорошо — лучше, чем сегодня, когда совсем плохо, выворачивает мудрец Гаук: «Нужны большие финансовые вложения». Сам, интересно, хоть понял, что сказал? Все плохо, но это хорошо! Уж кому в городе жаловаться на недостаток средств, так только не господину Моисееву. Другое дело, что центральная спортивная пресса искренне удивляется, что при нынешнем волейбольном руководстве наш волейбол еще жив! Газета «Diena» так прямо и пишет: в Даугавпилсе нет квалифицированных волейбольных тренеров! Хотя, повторимся, даже означенным в этом опусе господам не удается разрушить славу нашего волейбола. Волейбола, может, и нет, но аура, сложившаяся исторически, еще есть. Кто виноват? «Федерация волейбола ведет неправильную политику по развитию этого вида спорта», — отвечает г-н Гаук. И по волейбольной теме все. «Надо перестраивать работу отделения легкой атлетики», — пеняет в интервью главный городской спортивный функционер. Кому надо перестраивать работу, г-н Гаук? Журналистам? Покрытие стадиона некачественное, об этом знают все и давно. Что конкретно вкладывает г-н Гаук в понятие «перестройка легкой атлетики» — никому неведомо, но, в общем и целом, к перестройке чего-то г-н Гаук, в принципе, готов! «Спидвей — самый любимый и посещаемый в Даугавпилсе вид спорта, — говорит г-н Гаук. — А причина неудач кроется в самой системе проведения первенства Польской лиги». Право слово — орел! Взял и объяснил неразумным полякам, как совсем неправильно они проводят свои первенства! «Урыл» одну из ведущих держав мирового спидвея, показал нашу «кузькину мать»! Целый «сериал» выдал на своих страницах «Динабург», показав деятельность двух главных спортивных персон — «командующего» взрослым спортом г-на Гаука и главного наставника детско-юношеского спорта г-на Голубева. На следующий день, после очередной статьи, оба персонажа отправились на молодежную Олимпиаду в Вентспилс. Пока детки завоевывали медали, наставники молодежи упражнялись в особом виде спорта: гоняли босиком друг дружку по гостинице! Утром проснулись — на тебе: не вспотев, прославились на всю страну! Утешает одно — каждый взял свой приз: дети — медали, Гаук — выговор, Голубев — увольнение. Автор этих строк далек от мысли какого-то очернительства. Пусть даже не такие, как хочется, но спортивные достижения у нас есть. Всему, при желании, можно найти и объективные причины. Хочется лишь донести до г-на Гаука, главного «городского спортсмена», что не пресса и «Динабург», в частности, создают в его голове иллюзии о том, что «все у нас хорошо, несмотря на то, что все плохо». Все иллюзии питает он сам! Оставив г-на Гаука на своем посту, городская дума дала человеку кредит доверия, который всего лишь нужно оправдать. И перед думой, и перед спортсменами. А не завуалировано расписываться в собственной немощи. И не искать того, чего в природе вещей нет. Пока же, получив от думы время для работы над ошибками, г-н Гаук ищет ошибки в работе журналистов.
Роман Самарин
14 июня 2007 года