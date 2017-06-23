На 26 июня назначено заседание Даугавпилсской думы, на котором решится, кто же станет новым мэром города.

В 11.00 начнется заседание, созванное председателем избиркома Анной Кокиной, в ходе которого планируется провести голосование среди депутатов. Таким образом будет избран мэр, а также его первый и второй заместители.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что из трех прошедших в думу партий две уже заключили соглашение о коалиции: это партии "Согласие" и "Наша партия".

Предположительно, мэром станет избранный от партии "Согласие" Андрей Элксниньш, а его первым замом - избранный от "Нашей партии" Рихард Эйгим. "Латгальская партия", также прошедшая на выборах в думу, возможно, останется в оппозиции.