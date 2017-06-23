В чем смысл замечательного праздника – Лиго? День летнего солнцестояния? Конечно. А еще день, когда огонь не гаснет от вечерней зари до утренней, когда венки и волшебные травы защищают человека и его жилище от темных сил, когда круглый сыр, хлеб и пиво символизируют силу солнца. Песни Лиго прославляют круговорот жизни.

21 июня Центр латышской культуры в сквер Андрея Пумпура провел танцевальную предлиговскую вечеринку. В четверг, 22 июня, в сквере напротив автостоянки возле костела Святого Петра в веригах работает праздничный базарчик, на котором можно будет приобрести венки и другие атрибуты Лиго. Такой же рынок с 9:00 до 14:00 будет работать в Крепости в пятницу, 23 июня. Торговля пройдет в сопровождении народных мелодий.

23 июня Даугавпилсская городская дума приглашает даугавпилчан и гостей города праздновать Лиго на Стропской эстраде. Праздник начнется в 20:00 и завершится в 02:00 уже в субботу, 24 июня. С 20:00 начнет работу праздничный базарчик; в 20:30 музыкальную программу откроет профессиональный духовой оркестр «Даугава». В 21:00 оркестр сменят братья Пунцули из Резекне, а в 22:00 на сцену Стропской эстрады выйдет популярная группа « APVEDCEĻŠ».По традиции в 23:00 запылает главный костер Лиго, и праздник продолжится ночной дискотекой.