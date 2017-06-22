В Латагалии предотвращена деятельность нелегальной автозаправки. Об этом сообщает пресс-служба Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП).

Как отмечают в ЛРУП, на днях Даугавпилсский участок полиции получил оперативную информацию о том, что в Даугавпилсе, возможно, действует незаконная заправка. При проверке ангара по указанному адресу сотрудники Криминальной полиции обнаружили бочки и канистры, в которых хранилось 3 200 литров дизельного топлива.



На импровизированной автозаправке нашли оборудование для заправки автомобилей. Как предполагают в полиции, топливо собирались продавать местным жителям. На месте происшествия задержан мужчина 1983 г.р., ранее попадавший в поле зрения органов правопорядка за аналогичные правонарушения. Подозреваемый не смог предоставить документы на топливо.



Следствие продолжается.