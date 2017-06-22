22 июня сейм Латвии в третьем, окончательном чтении принял поправки к Закону о национальной безопасности, позволяющие министру внутренних дел запрещать жителям страны выезд за рубеж. 78 депутатов проголосовали «за», 2 — «против».

Что может послужить основанием для запрета? Наличие подозрений, что за пределами Латвии человек «планирует принять участие в вооруженном конфликте, террористических действиях или других действиях, в результате чего есть достаточные основания полагать, что после возвращения в Латвийскую Республику лицо будет угрожать национальной безопасности».



Как видим, карающие поправки распространяются не только на тех, кто едет воевать или заниматься терроризмом. Есть еще некие загадочные «другие действия», которые человек планирует совершить за рубежом и тем самым превратиться в «лицо, угрожающее национальной безопасности».



О чем идет речь? О поездке в Москву на конгресс соотечественников? О слете ветеранов Афганистана? О международных турнирах по пейнтболу или страйкболу? Очень вероятно. Ведь Полиция безопасности не раз сообщала, что в условиях гибридной войны активисты русских общественных организаций, воины-афганцы и даже страйкболисты являются «группами риска» и потому постоянно находятся в поле зрения спецслужб.



Такое впечатление, что под предлогом борьбы с терроризмом власти хотят создать проблемы для тех, кого считают «неблагонадежными».



Процедура запрета будет предельно проста. Учреждение, занимающееся вопросами безопасности (например, Полиция безопасности или Бюро по защите конституции) передает главе МВД список лиц, которым, по мнению учреждения, следует запретить выезд за границу. Министр принимает решение и устанавливает срок — до одного года, в течение которого человек не сможет выезжать. Его паспорт и ID-карта изымаются Управлением по делам гражданства и миграции: соответствующая поправка внесена в Закон о документах, удостоверяющих личность.



Решение министра можно оспорить в Департаменте административных дел Верховного суда. Но пока суд да дело, человек остается «невыездным».



Многие латвийские политики упражняются в критике России: нет демократии, не соблюдаются права человека и т. п. В Госдуме РФ аналогичный запрет тоже обсуждался, но в итоге принят не был. Власти прислушались к мнению правозащитников, считавших, что запрет на выезд может привести к злоупотреблениям. Да и обсуждавшийся закон был разумнее латвийского: касался только лиц, которые ранее были осуждены за причастность к терроризму.



Поправки к Закону о национальной безопасности вступают в силу 1 сентября 2017 г. Процесс их принятия показал абсолютную беззубость парламентской оппозиции. Ни одна оппозиционная фракция не подняла вопрос: что подразумевается под таинственными «другими действиями»? И не нарушает ли запрет на выезд 98 статью конституции страны: «У каждого есть право свободно выезжать из Латвии»?