В день Петра, 29 июня, в 16:00 в Риге на факультете архитектуры Рижского технического университета состоится открытие выставки рисунков тушью всемирно известного латышского художника, керамика Петериса Мартинсона из коллекции Даугавпилсского центра искусств им. Марка Ротко.

Отмечая день Петра, Даугавпилсский арт-центр М.Ротко в сотрудничестве с Рижским техническим университетом организовал и предлагает всем, кто интересуется происходящим в мире искусства, посетить выставку работ старейшего латышского мастера, даугавпилчанина Петериса Мартинсона. Рисунками тушью художник активно занимался в 70-ые годы 20 века и наряду с керамикой они стали неотъемлемой часть ежедневного творчества мастера.



На выставке представлено 23 рисунка тушью с использование акварели разного размера из коллекции Даугавпилсского центра искусств им. Марка Ротко. Она создавалась на протяжении более 20 лет и в настоящее время образует значительную часть художественного наследия мастера.



Организаторы выставки подчёркивают также важность выбранного места в жизни Петериса Мартинсона. Мастерская “Ķīpsalas keramikas” была первой и долгое время оставалась единственной площадкой для реализации творческих замыслов и идей художника, центром обмена опытом.



Для посетителей выставка доступна с 29 июня по 30 июля на факультете архитектуры Рижского технического университета: Рига, ул. Кипсалас,6.