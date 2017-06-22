Даугавпилсский аэропорт - объект скорее виртуальный, чем реальный, однако руководители данной структуры сменяются с такой частотой, что даугавпилчане не успевают не то что запомнить их фамилии, но и вообще заметить очередную замену.

До 2013 года руководителем практически несуществующего аэропорта являлся Виктор Пузанс, затем его сменил на этой должности депутат Даугавпилсской краевой думы Янис Кудиньш, после была советница мэра Я. Лачплесиса Ингрида Градковска, следом - сотрудница думы - Светлана Крапивина, затем управлять аэропортом назначили работающую ранее в Минсообщения советницу министра Лигу Лице, совсем недавно ее временно сменил на посту сотрудник Отдела обществ капитала думы Николай Ефимов, а теперь ... снова конкурс!



Дума ищет следующего претендента руководить полетами птиц над заросшим взлетным полем, т.к. больше в том месте ничего подходящего нет. Все эти фамилии сменяли одна другую, проходя мимо ушей и глаз горожан незаметно. Никто из них не запомнился жителям сколько-нибудь важными или поворотными достижениями в деле возрождения данного объекта инфраструктуры.



Вот мэры - пытались спекулировать на этой теме, особенно перед выборами. Громко кричали о уже стучащих в двери инвесторах из разных стран, разработанных проектах, которые так никому и не были представлены. Из бюджета города тем не менее ежегодно выделяются средства (и немалые) на аэропорт. Зарплата руководителям платится исправно. А вот результата их работы не видно уже долгие годы. Чем так заняты были на своем посту эти достопочтеннейшие господа, кроме как получали зарплату? Об этом история умалчивает.



В поисках нового претендента на должность руководителя дума выдвинула ряд требований к кандидатам.



Например, высшее образование (экономическое, юридическое, образование в управлении и инженерных науках), опыт работы на руководящей должности, умение самостоятельно принимать решения, обладание стратегическим мышлением, направленным на достижение результата, понимание управления финансами обществ капитала, умение коммуницировать и работать в команде, отличные знания госязыка и навыки работы с компьютером, опыт в реализации европроектов и незапятнанная репутация.



Но интереснее описаны обязанности руководителя странной структуры. Новый руководитель, к примеру, должен уметь планировать, управлять и координировать работу общества капитала, определять показатели технического и экономического развития общества капитала, готовить необходимую документацию, управлять ежедневными сделками и процессами, такими как заключение сделок с поставщиками (воды? кофе? канцелярских принадлежностей?), с клиентами (какие услуги и каким клиентам может оказывать наш аэропорт, не указывается).



Руководитель также должен представлять свою структуру в сделках с коммерсантами, в том числе с госучреждениями и другими государственными структурами, контролировать расходы и рационально использовать ресурсы. Кроме того, в обязанности главы аэропорта входит выбор и обучение персонала (не понятно, правда, чему он должен их обучать? руководству? полетам? полетам фантазии?).



Еще один занятный пункт - руководитель должен анализировать и оценивать работу общества капитала и результаты (с этим как раз проблемы) и сообщать о них держателю долей капитала. О чем сообщали предыдущие руководители нашего аэропорта мэру, неизвестно, но Янис Лачплесис регулярно хвалился в СМИ призрачными достижениями, не забывая добавить, что уже вот-вот и полетим... из нашего аэропорта в города и веси.



И последний пункт обязанностей главы аэропорта - обеспечение охраны среды. Что именно подразумевается под этим пунктом, не уточняется, вероятно - сидеть и не мусорить. А может это сбор пустых бутылок и мусора на территории? В общем, немного странные, местами забавные, и расплывчатые обязанности на бумаге, и еще более непонятные в реальности. Судя по "результатам" работы руководства объекта до сих пор (нескольким документам), работа там не кипела. Совсем скоро в Даугавпилсе сменится мэр. Принесет ли это какие-то изменения в отношении аэропорта, покажет время.